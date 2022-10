Linea Blu 22 ottobre: Donatella Bianchi alla scoperta di Linosa

Condividi su

Sabato 22 ottobre nuovo appuntamento di Linea Blu, con Donatella Bianchi affiancata da Fabio Gallo. L’appuntamento è, come di consueto, alle ore 14:00 su Rai 1.

Sette giorni fa la conduttrice si trovava a Capo Rizzuto, in Calabria. Nella puntata di oggi invece si sposta in Sicilia per perlustrare Linosa, che appartiene all’arcipelago delle Isole Pelagie.

Linea Blu 22 ottobre, Linosa

Nella puntata del 22 ottobre Donatella Bianchi arriva a Linosa, che appartiene alle Isole Pelagie, in Sicilia. Conto circa 430 abitanti. I turisti possono passeggiare nel centro abitato composto da numerose casette colorate, che assumono una forma squadrata. Si alternano tra negozietti e ristoranti.

Non sono presenti particolari monumenti o strutture museali. I visitatori però possono anche ammirare le tre vette montuose di Linosa: Monte Vulcano, Monte Rosso e Monte Nero. La particolarità è che non raggiungono un’altezza elevata, basti pensare che la più alta arriva a circa 200 metri. Il Monte Vulcano è raggiungibile a piedi passeggiando lungo un facile sentiero, che anche i meno esperti possono percorrere. Il tutto immergendosi in una ricca vegetazione.

La conduttrice racconta ai telespettatori come a Linosa sia possibile tornare a distanza di anni, immergendosi in un’atmosfera che rievoca gli anni Cinquanta. Attraverso valori di autenticità e bellezza i visitatori non si sentono ospiti ma come parte integrante di una comunità.

Linea Blu, il relitto Martin Baltimore

Nella puntata di oggi Donatella Bianchi si occupa anche della fauna e della flora marine presenti nel territorio. Focus anche sulle spiagge. La più celebre è Cala Pozzolana Di Ponente, che si trova alle pendici del monte Nero. In questa spiaggia vengono a deporre le uova le Tartarughe Caretta Caretta, che la reputano un luogo ideale per lasciarle al sicuro in attesa che si schiudano, lasciando i piccolini vengano al mondo.

Nell’oasi di diversità è possibile ammirare nelle acque delle Isole Pelagie gruppi di barracuda, pesci pappagallo e ricciole che appartengono alla famiglia delle carangidi. Per esplorare le spiagge vengono quotidianamente organizzate gite in barca dagli operatori turistici di zona.

La conduttrice però punta l’attenzione anche sul relitto Martin Baltimore, aereo britannico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Affondato 80 anni fa, è stato rinvenuto a circa 85 metri di profondità. Era decollato il 15 giugno 1942, alle ore 12.45, dall’aeroporto di Luqa a Malta. Il suo compito era osservare il traffico navale nella zona di Pantelleria.

Fabio Gallo questa settimana invece si trova a L’Isola di Gorgona, nel Mar Ligure. Si tratta dell’ultima isola del nostro territorio ad essere adibita come carcere. E’ la sede distaccata della Casa Circondariale di Livorno. La particolarità è che i detenuti si occupano della coltivazione dell’uva e della produzione di vino.