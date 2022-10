Ascolti TV sabato 22 ottobre 2022, Ballando con le Stelle 25.6%, Tu si que vales 26.8%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 22 ottobre 2022. Tu Si Que Vales vince nel prime time superando Ballando con le Stelle, che cresce di settimana in settimana. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 22 ottobre 2022, il prime time

Su Rai 1 Ballando con le Stelle ha registrato 3.723.000 telespettatori con 25.6% Su Rai 2 Blue Bloods è visto da 742.000 persone con 4.1% Per Rai 3 Sapiens – Un solo Pianeta 742.000 spettatori con 4.6% Su Canale 5 Tu si que vales ha registrato 3.881.000 telespettatori con 26.8% Su Rete 4 Controcorrente Speciale 469.000 spettatori con 2.6%. Per Italia 1 Smallfoot – Il mio amico delle nevi 498.000 spettatori con 2.8% Su La 7 In Onda Prima Serata 680.000 spettatori con 3.6%. Su Tv8 4 Ristoranti 344.000 spettatori-1.8%. 4 Hotel 215.000-1.3% Per NOVE Matteo Messina Denaro – Il superlatitante 188.000 spettatori con 1%.

La fascia preserale

Blob al 5%

Su Rai 1 Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 2.793.000 -22.1%. Reazione a Catena 3.834.000-25.8% Su Rai 2 Castle 343.000 -2.4%. N.C.I.S. Los Angeles 502.000-3% Per Rai 3 Tg Regione 2.143.000-13.8%. Blob 853.000-5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.925.000 -16%. Caduta Libera! 2.386.000-16.4% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 688.000 spettatori con 4%. Per Italia 1 N.C.I.S. 620.000 persone con 3.8%. Su La 7 La7 Doc 141.000 spettatori con 1%.

Ascolti Tv sabato 22 ottobre 2022, l’access prime time

Le Parole al 7.7%

Su Rai 2 TG2 Post 727.000 spettatori con 3.9% Su Rai 3 Le Parole 1.439.000 spettatori con 7.7% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.356.000 telespettatori con 18.1%. Su Rete 4 Controcorrente 803.000-4.5%; 817.000-4.4% Per Italia 1 N.C.I.S. New Orleans 980.000 spettatori con 5.3%. Su La 7 In Onda ha registrato 862.000 telespettatori con 4.7%

Daytime mattutino

Linea Verde Life al 19.1%

Su Rai 1 Speciale Tg1 1.730.000-30.7%. Linea Verde Explora 1.648.000-19.3% Linea Verde Life 2.296.000 -19.1%. Su Rai 2 Cook 40′ sigla 171.000 spettatori (2.7%) e Check Up 286.000 spettatori (3%) Per Rai 3 Agorà Weekend 266.000-5.1% Mi Manda Raitre 211.000-4% Su Canale 5 Forum ha registrato 1.183.000 spettatori con 15.1% Su Rete 4 Tg4 Speciale 186.000 spettatori con 3.2% Per Italia 1 Kung Fu 224.000 -3.2%. Sport Mediaset 949.000-6.9% Su La 7 Omnibus 235.000-5.2%. Diario Politico 482.000-8.2%.

Ascolti Tv sabato 22 ottobre 2022, day time pomeridiano

Tv Talk quasi al 10%

Su Rai 1 Passaggio a Nord Ovest 859.000-7.9%.Italia Sì! 1.359.000-14.7%, 1.707.000- 16.3% Su Rai 2 Ti Sembra Normale? 263.000 -2%. Top – Tutto Quanto fa Tendenza 214.000- 2%. Per Rai 3 Tv Talk 993.000-9.9%. Frontiere 569.000-6.3%. Su Canale 5 Verissimo 1.908.000 -21%. Verissimo – Giri di Valzer 1.783.000 -17.5% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 726.000 -5.9%. Tg4 – Diario del Giorno 482.000- 5.1%. Per Italia 1 Freedom – Oltre il Confine 433.000-3.7%. Superman & Lois 315.000-3.3%; 246.000 -2.7% Su La 7 Milan- Juventus Serie A Calcio Femminile 155.000 telespettatori con 1.4%.

Ascolti Tv sabato 22 ottobre 2022, seconda serata

Speciale Techetechetè dedicato a Franco Gatti al 13.8%

Su Rai 1 Techetechetè – Ciao Franco 558.000 spettatori con 13.8%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha registrato 224.000 telespettatori con 1.5%. Per Rai 3 Tg3 Mondo 400.000 persone con 4%. Su Canale 5 Tg5 Notte ha registrato 666.000 spettatori con 15.9%.

Su Rete 4 La legge della notte 151.000 spettatori con 1.5%. Per Italia 1 La volpe e la bambina 190.000 spettatori con 1.9%