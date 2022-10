Reazione a Catena, i Sabato Pizza sono i nuovi campioni: ecco quanto hanno vinto

Condividi su

I Sabato Pizza sono i nuovi campioni del game show di Rai 1 Reazione a Catena. Nella puntata di sabato 22 ottobre hanno vinto contro i campioni uscenti i Lui e Loro. Nel gioco dell’Intesa Vincente hanno dato sei risposte corrette contro le quattro degli avversari. Hanno inoltre indovinato la parola finale vincendo il montepremi. Scopriamo quanto hanno vinto.

Reazione a Catena, i Sabato Pizza: i nuovi campioni

Veronica, Giorgio e Serena sono i nuovi campioni di Reazione a Catena. I Sabato Pizza è il nome che hanno scelto per partecipare al game show di Rai 1 perché per tradizione, il sabato tutta la famiglia fa la pizza per riunirsi e mangiare insieme. Nella puntata di sabato 22 ottobre hanno vinto contro i Lui e Lei, campioni uscenti, nel gioco dell’Intesa Vincente.

I Lui e Loro, non avendo indovinato la parola della Zot, ovvero Schema tra Gioco e Riassunto, hanno perso l’opportunità di avere 5 secondi di vantaggio rispetto ai nuovi campioni. Sono in tutto sei le parole indovinate da i Sabato Pizza, contro le quattro risposte corrette degli avversari.

I Sabato Pizza: il percorso dei nuovi campioni

I nuovi campioni di Reazione a Catena i Sabato Pizza, hanno debuttato nel gioco de l’Ultima Catena con un montepremi di 116.000 euro. La prima a giocare uno dei due jolly a disposizione è stata Veronica, indovinando così la parola Programma tra Fuori e Collegio. A giocare subito dopo il secondo jolly è stato Giorgio, dando la risposta corretta tra Collegio e Principessa, ovvero Corte.

A seguito di alcuni errori commessi dai nuovi campioni di Reazione a Catena i Sabato Pizza, il montepremi si è abbassato a 7.250 euro, ulteriormente dimezzato a 3.625 euro dopo l’acquisto del terzo elemento. Cifra che Veronica, Giorgio e Serena hanno vinto, indovinando la parola finale Riparo, tra Porto e Guasto.

I Lui e Loro: i campioni uscenti

I Lui e Loro sono i campioni uscenti di Reazione a Catena. La squadra è composta da Francesca, Simone e Gianmarco, e hanno conquistato il titolo di campioni nella puntata del 20 ottobre, vincendo contro le Salse Miste. Hanno scelto di partecipare al game show condotto da Marco Liorni con questo nome perché Francesca e Simone sono fidanzati, mentre Gianmarco è un loro amico che ha scelto di accompagnarli in questa avventura. Sono rimasti campioni in carica per due puntate, ma non sono riusciti a vincere il montepremi finale. Hanno perso il titolo di campioni nella puntata del 22 ottobre contro i Sabato Pizza.