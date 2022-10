Ascolti Tv martedì 25 ottobre 2022, Morgane 15.2%, Benfica-Juventus 20.5%

Condividi su

Ascolti Tv martedì 25 ottobre 2022.L’incontro calcistico Benfica-Juventus vince nel prime. Supera l’ultimo appuntamento della seconda stagione di Morgane – Detective Geniale in onda su Rai 1. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 25 ottobre 2022, il prime time

Su Rai 1 Morgane – Detective Geniale 2 ha registrato 2.885.000 spettatori con 15.2% Su Rai 2 Il Collegio 7 ha registrato 928.000 spettatori con 5% Per Rai 3 #Cartabianca è seguito da 900.000 spettatori con 5.1% Su Canale 5 Benfica-Juventus è visto da 4.424.000 persone con 20.5% Su Rete 4 Fuori dal Coro 925.000 spettatori con 6% Per Italia 1 Le Iene ha registrato 1.259.000 telespettatori con 8.8% Su La 7 DiMartedì 1.341.000 -7.5%. Di Martedì Più: 431.000 – 6.5% Su Tv8 Pechino Express – La Rotta dei Sultani 566.000 spettatori con 2.9%

La fascia preserale

Una Scatola al giorno al 2%

Su Rai 1 Reazione a Catena-Intesa Vincente 2.934.000 con 22%. Reazione a Catena 4.420.000 con 26% Su Rai 2 Una Scatola al Giorno 394.000 spettatori con 2% Per Rai 3 TGR 2.524.000-14%. Blob 1.017.000-5.1% .Via dei Matti n° 0 860.000- 4.1%.

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.995.000-16.3%. Caduta Libera 3.030.000-18.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 786.000 persone con 3.8%. Per Italia 1 N.C.I.S. è seguito da 786.000 telespettatori con 4.2% Su La 7 TGLA7 Diario Politico 556.000 con 4.8% Su Tv8 Celebrity Chef 296.000 spettatori con 1.7%

Ascolti Tv martedì 25 ottobre 2022, l’access prime time

Soliti Ignoti Il ritorno sotto il 20%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – il Ritorno 4.439.000 spettatori con 19.8% Su Rai 2 TG2 Post 795.000 telespettatori con 3.5% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.439.000 con 6.7%. Un Posto al Sole 1.589.000 con 7% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.599.000 spettatori con 16.8%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.105.000-5.1%; 994.000 spettatori (4.4% Per Italia 1 NCIS New Orleans 1.193.000 spettatori con 5.4% Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.867.000 spettatori con 8.4% Su Tv8 100% Italia 1.867.000 spettatori con 2% Per NOVE Don’t Forget the Lyrics! ha registrato 608.000 spettatori con 2.7%.

Daytime mattutino

Forum quasi al 20%

Su Rai 1 Storie Italiane 629.000 -15.9% È sempre mezzogiorno 1.714.000 -15.6%. Su Rai 2 I Fatti Vostri 411.000 con 7.2%, 848.000 con 9.3% Per Rai 3 Agorà 337.000 -7.7%. Agorà Extra 263.000– 6.7%. Elisir 265.000 -5.1%. Su Canale 5 Mattino Cinque News 880.000-20.3% ; 904.000-22.9%. Forum 1.406.000- 19.9% Su Rete 4 Hazzard ha registrato 96.000 spettatori con 2.4% Per Italia 1 Sport Mediaset 729.000 spettatori con 5.8%. Su La 7 L’Aria che Tira 645.000 con 8.5%, 707.000 con 6.2%

Ascolti Tv martedì 25 ottobre 2022, day time pomeridiano

La Vita in Diretta al 16.3%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.537.000 -15.4%. La Vita in Diretta 1.595.000 con 16.3% Su Rai 2 Ore 14 536.000 con 4.8%. BellaMa’ 269.000 con 3.3% Per Rai 3 Aspettando… Geo 527.000-7%. Geo 1.006.000 -10.3%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.477.000 con 16.2%; 1.608.000-14.3% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 670.000 con 6.1%. Tg4 – Diario del Giorno 290.000 con 3.3%. Per Italia 1 N.C.I.S. Los Angeles 313.000-3.7%; 300.000-4%. The Mentalist 252.000-2.9% Su La 7 Tagadà 467.000 con 5.1% e Tagadà#Focus 421.000 – 5.8%

Ascolti Tv martedì 25 ottobre 2022, seconda serata

Porta a Porta al 10.9%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 739.000 spettatori con 10.9% Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai2 268.000 spettatori con 3.9% Per Rai 3 Tg3 LineaNotte 305.000 persone con 4.7% Su Canale 5 Champions League Live 1.424.000 spettatori con 11.9% Su Rete 4 Le Viol – Cronaca di uno stupro 165.000 spettatori con 4.9%. Per Italia 1 I Griffin 410.000 spettatori (11.1%) nel primo episodio e 287.000 spettatori (10%