070, su Canale 5 due serate evento con Renato Zero: anticipazioni e scaletta del 26 ottobre

Mercoledì 26 ottobre e il 2 novembre, dalle ore 21:40 su Canale 5, è prevista la messa in onda di 070, due concerti evento di Renato Zero. Gli spettacoli, in esclusiva per il Biscione, sono fruibili in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.

070, Renato Zero festeggia due importanti anniversari

Il concerto 070 rappresenta, per Renato Zero, l’occasione per festeggiare due importanti ricorrenze. La prima sono i suoi 70 anni di età, in realtà compiuti due anni fa. Tuttavia, a causa della pandemia da Covid-19, nel 2020 è stato impossibile organizzare dei grandi eventi. Un altro importante avvenimento che merita di essere citato è il 55 esimo anniversario dall’inizio della sua carriera, iniziata nel 1967.

Il concerto 070, ovviamente, non è in diretta. Lo show, infatti, è una sorta di raccolta dei migliori momenti avvenuti nei sei concerti realizzati da Renato Zero nelle scorse settimane. Il cantautore, in particolare, si è esibito al Circo Massimo il 23, 24, 25, 28, 30 settembre e 1° ottobre.

Nel corso delle due serate si esibisce con tutti i suoi più grandi successi

I due concerti evento 070 sono una produzione di Tattica. La regia televisiva degli show, invece, è a cura di Roberto Cenci. Durante le serate, Renato Zero porta sul palco tutte le sue più celebri canzoni. Tra queste I migliori anni della nostra vita, Fortunato, Il cielo e Vivo. Nelle scalette, inoltre, ci sono degli omaggi a grandi artisti, come ad esempio Mia Martini. In ogni esibizione, il cantautore è accompagnato sul palco da sette musicisti, otto coristi e ventitré ballerini. Anche la musica è in diretta, suonata da una grande orchestra sinfonica composta da ben cinquanta elementi.

070, i tanti ospiti del primo appuntamento

Renato Zero, nel corso della puntata di 070 del 26 ottobre, è accompagnato sul palco da tanti ospiti e amici. In primis Stefano Bollani, con il quale si è esibito sulle note di Fermati. Sul palco J-Ax e Alex Britti, che hanno duettato con Zero in un medley di hit composto da Fermoposta, Galeotto fu il canotto, Amore sì Amore no e Baratto. Un momento emozionate, poi, è vissuto in compagnia di Ron, con il quale si esegue Piazza Grande.

Sul palco di 070 è presente Francesco Renga, con il quale il padrone di casa canta Amico. Altri medley sono eseguiti con Jovanotti (Siamo eroi, Artisti, Sogni di latta e Dimmi chi dorme accanto a me) e Fabrizio Moro (Il caos, Fantasmi, Chiedi di più, Regina e Che ti do). Tra gli altri artisti presenti Morgan, Marco Masini e Paola Minaccioni. Infine, per un momento comico, è previsto Giorgio Panariello, divenuto celebre anche grazie all’imitazione di Renato Zero.