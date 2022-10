Ascolti Tv giovedì 27 ottobre 2022, Vincenzo Malinconico 19.9%, GF Vip 20.6%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 27 ottobre 2022. La fiction Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso, seppure in calo rispetto a sette giorni fa, vince nel prime time. Flop il debutto di Che c’è di Nuovo? . Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 27 ottobre 2022, il prime time

Su Rai 1 Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso 3.544.000 spettatori con 19.9% Su Rai 2 Che c’è di Nuovo? 349.000 spettatori con 2.2% Per Rai 3 Amore Criminale è visto da 688.000 persone con 3.6% Su Canale 5 GF Vip 7 2.602.000 spettatori con 20.6%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio 1.031.000 persone con 7.2%. Per Italia 1 Ghost in the Shell 868.000 spettatori con 4.7% Su La 7 PiazzaPulita 838.000 spettatori con 5.9% Su Tv8 Hjk Helsinki-Roma 980.000 spettatori con 4-9% Per NOVE Only Fun – Comico Show 506.000 spettatori con 2.6%.

La fascia preserale

Tempesta d’amore sotto il 4%

Su Rai 1 Reazione a Catena-Intesa Vincente 3.027.000-23.6%. Reazione a Catena 4.342.000 -26.6% Su Rai 2 NCIS 424.000 spettatori con 2.7%. Una Scatola al Giorno 336.000-1.8% Per Rai 3 TGR 2.480.000 -14.4%. Blob 979.000-5.2%. Via dei Matti N 0 858.000 -4.3%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.781.000-15%. Caduta Libera 2.822.000- 17.9% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 749.000 persone con 3.8%. Per Italia 1 NCIS 776.000 spettatori con 4.3% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 141.000 con 0.9% Su Tv8 Celebrity Chef 423.000 telespettatori con 2.4%. Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 290.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv 27 ottobre 2022, l’access prime time

Striscia la Notizia al 16.8%

Su Rai 1 Soliti Ignoti- il ritorno ha registrato 4.556.000 con 21.6% Su Rai 2 TG2 Post è visto da 787.000 persone con 3.7% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.364.000 -6.7%. Un Posto al Sole 1.579.000-7.4% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.391.000 spettatori con 16.2% Su Rete 4 Stasera Italia 1.140.000-5.6%, 946.000-4.5% Su La 7 Otto e Mezzo è visto da 1.658.000 persone con 7.9%. Per NOVE Don’t forget tge lyrics! 677.000 con 3.2%.

Daytime mattutino

Sport Mediaset al 6.5%

Su Rai 1 Storie Italiane 742.000 -18.6%, 822.000 -17.9%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.421.000 -15.6%. Su Rai 2 I Fatti Vostri 513.000-9.9%;897.000-10.3% Per Rai 3 Agorà 340.000 -7.6%. Agorà Extra 251.000 – 6.1%. Elisir 262.000 -5.6% Su Canale 5 Mattino Cinque News 926.000-20.7%;824.000 -20.5% . Forum 1.302.000 con 19.7% Su Rete 4 Kojag ha registrato 62.000 telespettatori con 1.3% Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 786.000 spettatori con 6.5%. Su La 7 L’Aria che Tira 294.000- 6.1%; 492.000-5.3%

Ascolti Tv 27 ottobre 2022, day time pomeridiano

Bene Tagadà

Per Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.452.000 – 14.8%.La Vita in Diretta 2.005.000 con 22% Su Rai 2 Ore 14 555.000-5.1%, BellaMà 294.000 – 3.5% Per Rai 3 Aspettando… Geo 429.000 – 5.5%. Geo 990.000 con 10.6% Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.271.000 – 15.7%, 1.367.000 -14.6% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 578.000 spettatori con 5.4% Per Italia 1 NCIS Los Angeles 322.000-3.7%;335.000-4.3%. The Mentalist 218.000-2.6% Su La 7 Tagadà 400.000-4.3% Tagadoc 322.000-4%

Ascolti Tv giovedì 27 ottobre 2022, seconda serata

Porta a Porta al 10.1%

Per Rai 1 Porta a Porta 720.000 spettatori con 10.1% Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai 2 136.000 spettatori con 2.2% Per Rai 3 Sopravvissute 504.000 persone con 3.4%. Su Canale 5 Tg5 Notte 405.000 spettatori con 14.5% Su Rete 4 Il Comune Senso del Pudore è visto da 161.000 persone con 4.5% Per Italia 1 Ex Machina è visto da 260.000 persone con 3.6%