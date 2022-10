Quarto Grado 28 ottobre, anticipazioni e ospiti: il caso di Laura Ziliani

Condividi su

Venerdì 28 ottobre, dalle ore 21:25 su Rete 4, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Quarto Grado. Il programma, ideato da Siria Magri, è condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La puntata è fruibile in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.

Quarto Grado 28 ottobre, il caso di Laura Ziliani

A Quarto Grado di venerdì 28 ottobre si parla del caso di Laura Ziliani. Della vigilessa si è parlato dallo scorso 8 maggio 2021, data dalla quale è scomparsa. Il suo corpo privo di vita è stato ritrovato tre mesi dopo nei pressi di Temù, in Val Camonica. Gli inquirenti hanno iniziato subito le indagini, che a settembre hanno portato all’arresto di Mirto Milani.

Insieme a lui, per il caso, hanno fermato Silvia e Paola Zani, ovvero le due figlie della vittima. Paola è la fidanzata di Mirto, che a sua volta però era l’amante della sorella Silvia. Per i tre l’accusa è quella di omicidio volontario e di occultamento di cadavere.

Le due figlie accusano la mamma

A Quarto Grado del 28 ottobre si analizza l’iter processuale iniziato dopo la morte di Laura Ziliani. Mirto, il 24 maggio del 2022, ha ammesso davanti al pubblico ministero di aver ucciso la vittima. Pochi giorni dopo anche Silvia e Paola hanno confessato, spostando però l’attenzione sui presunti comportamenti della mamma. Secondo le accusate, come evidenziato a Quarto Grado del 28 ottobre, Laura Ziliani avrebbe tentato di uccidere le proprie figlie inserendo della candeggina nel latte e una sostanza caustica nel sale.

Quarto Grado 28 ottobre, gli aggiornamenti su Silvia Cipriani

I conduttori di Quarto Grado del 28 ottobre tornano a occuparsi della morte di Silvia Cipriani. L’ex postina di 77 anni è stata ritrovata priva di vita lo scorso settembre, dopo due mesi di cui di lei non si sono più avute notizie. Hanno ritrovato i resti in un burrone a Scrocco di Montenero, in un luogo abbastanza impervio e difficile da raggiungere.

Molte le questioni ancora irrisolte legate al caso, che per ora presenta nel registro degli indagati il nipote Valerio. Su tutte, il giallo del cancello automatico della casa di Silvia. Il giorno in cui è sparita, infatti, è rimasto inspiegabilmente aperto. Nella stessa condizione avrebbero trovato gli ingressi dell’abitazione e del garage. Nella diretta, si cerca di comprendere se tali dettagli possano rappresentare o meno degli indizi.

Come al solito, anche nel corso di Quarto Grado del 28 ottobre intervengono molti ospiti ed esperti. Tra loro Alessandro Meluzzi, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate e Grazia Longo. A questi si aggiungono Luciano Garofano, Caterina Collovati e Massimo Picozzi.