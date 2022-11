Ascolti Tv martedì 8 novembre 2022, Divorzio a Las Vegas 14.2%, Il Diritto di Opporsi 11.5%

Condividi su

Ascolti Tv martedì 8 novembre 2022. Divorzio a Las Vegas vince nel prime. Supera Il Diritto di Opporsi. Ascolti non entusiasmanti per Il Collegio. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 8 novembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Divorzio a Las Vegas ha registrato 2.552.000 spettatori con 14.2%. Su Rai 2 Il Collegio 7 ha registrato 885.000 spettatori con 5.4% Per Rai 3 #Cartabianca è seguito da 994.000 spettatori con 6.2% Su Canale 5 Il Diritto di Opporsi 1.670.000 spettatori con 11.5% Su Rete 4 Fuori dal Coro 902.000 con 6.5% Per Italia 1 Le Iene ha registrato 1.228.000 telespettatori con 9.5% Su La 7 DiMartedì 1.308.000 -7.8%. diMartedì Più 470.000 -6.8% Su Tv8 Pechino Express – La Rotta dei Sultani 657.000 spettatori con 3.8%

La fascia preserale

Una Scatola al giorno 1.5%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.113.000-22.8%. L’Eredità 4.318.000-25.9% Su Rai 2 Una Scatola al Giorno 295.000 spettatori con 1.5% Per Rai 3 TGR 2.615.000-14.6%. Blob 1.131.000-5.9%. Via dei Matti N 0 864.000- 4.3%

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.251.000-16.8%. Caduta Libera 3.394.000-20.7% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 730.000 persone con 3.7%. Per Italia 1 CSI è seguito da 644.000 telespettatori con 3.5% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 160.000 spettatori con 1.5% Su Tv8 Celebrity Chef 346.000 spettatori con 2%

Ascolti Tv martedì 8 novembre 2022, l’access prime time

Soliti Ignoti Il ritorno al 22.6%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – il Ritorno 4.723.000 spettatori con 22.6% Su Rai 2 TG2 Post 701.000 telespettatori con 3.4% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.291.000-6.3%. Un Posto al Sole 1.539.000-7.3% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.343.000 spettatori con 16%. Su Rete 4 Stasera Italia 934.000 con 4.5%; 878.000 con 4.2% Per Italia 1 NCIS New Orleans 1.085.000 spettatori con 5.2% Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.769.000 spettatori con 8.4% Su Tv8 100% Italia 516.000 spettatori con 2.5% Per NOVE Don’t Forget the Lyrics! ha registrato 591.000 spettatori con 2.8%.

Daytime mattutino

Forum al 20.6%

Su Rai 1 Storie Italiane 675.000 -18.2%; 727.000-16%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.574.000- 16.9% Su Rai 2 I Fatti Vostri 526.000-10.1%; 881.000-9.7% Per Rai 3 Agorà 317.000 -7.4%. Agorà Extra 211.000 – 5.8%. Elisir 272.000 -5.8%. Su Canale 5 Mattino Cinque News 897.000- 21.3%, 745.000-20.3% Forum 1.382.000 – 20.6% Su Rete 4 Hazzard ha registrato 111.000 spettatori con 3%. Per Italia 1 Sport Mediaset 670.000 spettatori con 5.5%. Su La 7 L’Aria che Tira 299.000-6.3%; 406.000-4.3%

Ascolti Tv martedì 8 novembre 2022, day time pomeridiano

La Vita in Diretta al 22.3%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.500.000 -16%. La Vita in Diretta 2.430.000 con 22.3% Su Rai 2 Ore 14 657.000 -6.2%. Bellaquiz 276.000 – 3%. Bella Mà 325.000-4% Per Rai 3 Aspettando… Geo 679.000 -8.4%. Geo 1.464.000 con 13.1%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.504.000- 27% Pomeriggio Cinque 1.299.000 – 13.8%,1.720.000 -15.6% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 597.000 -5.7%. TG4 Diario del Giorno 336.000- 4.1% Per Italia 1 NCIS Los Angeles 358.000- 4.3%, 323.000- 4%. The Mentalist 266.000-2.6% Su La 7 Tagadà 336.000 con 3.8% e Tagadà #Focus 240.000 – 3%

Ascolti Tv martedì 8 novembre 2022, seconda serata

Porta a Porta al 7.3%

Su Rai 1 Porta a Porta Speciale ha registrato 456.000 spettatori con 7.3% Su Rai 2 Belve è visto da 374.000 persone con 5.8% Per Rai 3 Tg3 Linea Notte 367.000 persone con 6.1% Su Canale 5 X-Style 236.000 con 5%. Su Rete 4 Evil Nanny – Una Famiglia in Pericolo 150.000 con 4.9% Per Italia 1 I Griffin 243.000-7.3%; 141.000-5.4%