Zelig 2022, mercoledì 9 novembre parte la nuova edizione di Zelig: anticipazioni, comici, puntate

Mercoledì 9 novembre, dalle ore 21:30 su Canale 5, è prevista la messa in onda della prima puntata stagionale di Zelig 2022. Il programma dedicato al mondo della comicità è fruibile anche in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.

Zelig 2022, tornano i conduttori storici Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Zelig è stato uno dei primi programmi comici ad andare in onda in Italia. Lo show, infatti, ha fatto il suo esordio nel lontano 1996, andando in programmazione su Italia 1 sino al 2003. Anno, questo, in cui Mediaset ha scelto di promuovere la trasmissione, spostandola su Canale 5 dove rimane per ben 13 anni. Dal novembre del 2021, in occasione del venticinquesimo anniversario, il programma è tornato nei palinsesti per tre puntate speciali, poi divenute quattro per via degli ottimi ascolti.

I conduttori di Zelig 2022 sono Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. I due hanno guidato il maggior numero di edizioni dello show. Insieme, infatti, hanno condotto ben sette stagioni, compresa quella andata in onda lo scorso anno.

Il programma non è in diretta

Zelig 2022, salvo cambiamenti di palinsesto, è composto da tre prime serate. Queste, in onda il 9, il 17 e il 23 novembre, non sono in diretta. Ogni singolo episodio, in particolare, è il frutto del montaggio di due diverse serate, che sono registrate nelle giornate antecedenti alla messa in onda in tv. La location delle puntate è ancora una volta il noto Teatro degli Arcimboldi di Milano, che ospita il programma per la settima volta nella storia.

Zelig 2022, il cast di comici

I veri e propri protagonisti di Zelig 2022 sono i comici. Nel corso delle serate, sul palco si alternano alcuni dei volti che hanno fatto la storia dello show. In primis Alessandro Besentini e Francesco Villa, meglio conosciuti come Ale e Franz. In scena anche il conduttore di Striscia la Notizia Roberto Lipari e il co – conduttore de Le Iene Max Angioni. Tra i graditi ritorni, poi, c’è quello di Maurizio Lastrico, attore che da anni è tra i protagonisti di Don Matteo.

Ma, ancora, a Zelig 2022 tornano comici del calibro di Enrico Bertolini, il Mago Forest, Paolo Cevoli e Dado. Presenti, inoltre, i Senso D’Oppio, Leonardo Manera, Annamaria Barbera, Teresa Mannino, Antonio Ornano, Raul Cremona e Vincenzo Albano. Prevista, poi, la partecipazione di Teo Teocoli. Infine, ai volti già noti si aggiungono delle nuove leve, scovate in giro per l’Italia dagli autori Gino&Michele e Giancarlo Bozzo. Tra coloro che esordiscono sul prestigioso palco ci sono Vincenzo Comunale, Federica Ferrero e Carlo Amleto.