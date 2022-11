Ascolti TV mercoledì 9 novembre 2022, Cena con Delitto 15%, Zelig 20.6%

Condividi su

Ascolti Tv mercoledì 2 novembre 2022. Zelig vince nel prime time superando il film Cena con Delitto – Knives Out. In crescita Chi l’ha visto?. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 2 novembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Cena con Delitto – Knives Out ha registrato 2.452.000 spettatori pari al 15% Su Rai 2 Addio al Nubilato è visto da 864.000 persone con 4.6% Per Rai 3 Chi l’ha Visto? 1.951.000 spettatori con 12.1% Su Canale 5 Zelig ha registrato 2.656.000 persone con 20.6% Su Rete 4 Controcorrente – Prima Serata 553.000 spettatori con 4% Per Italia 1 Hercules – La Leggenda ha Inizio 888.000 spettatori con 4.9% Su La 7 Atlantide 519.000spettatori con 4% Su Tv8 X Factor 332.000 spettatori con 2.3%. Su Nove Joker – Wild Card 414.000 persone con 2.3%

La fascia preserale

Caduta Libera al 20.1%

L’Eredità – La Sfida dei 7 3.051.000-21.4%. L’Eredità 4.373.000-25.3% Su Rai 2 Una Scatola al Giorno è visto da 360.000 persone con 1.9% Per Rai 3 TgR 2.813.000 -15.5%- Blob 1.135.000 -5.9%. Via dei Matti n° 0 1.014.000 – 5.1%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.201.000 con 16.2%. Caduta Libera 3.387.000 con 20.1% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 795.000 persone con 4%. Per Italia 1 CSI è seguito da 628.000 spettatori con 3.3% Su La7 Lingo – Parole in Gioco 171.000 telespettatori con 1.1%. Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 329.000 persone con 1.8% Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 290.000 spettatori con 1.6%

Ascolti Tv mercoledì 2 novembre 2022, l’access prime time

Soliti Ignoti al 22.5%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.645.000 spettatori con 22.5%. Su Rai 2 TG2 Post è visto 720.000 spettatori con 3.4% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.391.000-6.8%. Un Posto al Sole 1.764.000 -8.4%.

Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.561.000 spettatori con 17.3%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.102.000-5.4%, 799.000-3.8%. Per Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.182.000spettatori con 5.7%. Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.577.000 telespettatori con 7.6% Su Tv8 100% Italia 426.000 spettatori con 2.1%. Per NOVE Don’t forget the lyrics! 631.000 spettatori con 3.1%.

Daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno quasi al 17%

Su Rai 1 Storie Italiane 797.000 -20.3%; 770.000 -16.9%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.636.000 -16.9% Su Rai 2 I Fatti Vostri 492.000-9.4%, 861.000-9.3% Per Rai 3 Agorà 301.000 -6.5%. Agorà Extra 277.000 -5.4% Elisir 277.000 con 5.8% Su Canale 5 Mattino Cinque News 899.000-19.6%, 739.000-18.7%. Forum 1.456.000 con 21.3%. Su Rete 4 Hazzard ha registrato 92.000 spettatori con 2.3%. Per Italia 1 Sport Mediaset 809.000 spettatori con 6.4%. Su La 7 L’Aria che Tira 287.000 -5.9%, 460.000- 4.6%

Ascolti Tv mercoledì 2 novembre 2022, day time pomeridiano

Geo al 13.8%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.571.000-15.7%. La vita in diretta 2.282.000 con 20.6% Su Rai 2 Ore 14 622.000 -5.5%. BellaMa’ 431.000 -5%.

Per Rai 3 Aspettando Geo 761.000 – 8.8%. Geo 1.592.000 con 13.8% Su Canale 5 Uomini e Donne 2.448.000 -24.8%. Pomeriggio Cinque 1.209.000 – 12.7%, 1.792.000-16% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 703.000-6.3%. Tg4 – Diario del Giorno 402.000-4.6% Per Italia 1 N.C.I.S. Los Angeles 323.000-3.6%, 384.000-4.5%. The Mentalist 334.000 -3.2%

Su La 7 Tagadà 347.000 con 3.7%. Tagadà#Focus 269.000 –3.2%

Ascolti Tv mercoledì 2 novembre 2022, seconda serata

Belve al 3.7%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 504.000 spettatori con 9.1% Su Rai 2 Belve 446.000 spettatori con 3.7% Per Rai 3 Chi l’ha Visto? 611.000 spettatori con 9.5%. Su Canale 5 Tg5 Notte 539.000 persone con 16.5% Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali è visto da 94.000 spettatori con 3.5%. Per Italia 1 Pressing Speciale 352.000 persone con 5.9%