Per me, torna su Rai 2 il programma di Samantha Togni e Filippo Magnini: anticipazioni

Da sabato 19 novembre, la programmazione della mattina di Rai 2 si arricchisce delle nuove puntate di Per me. La trasmissione, dopo il debutto avvenuto la scorsa estate, torna con un ciclo di appuntamenti inediti condotti ancora una volta da Samantha Togni e Filippo Magnini.

Per me Rai 2, lo show si allunga rispetto allo scorso anno

Alla luce del ritorno di Per me su Rai 2, quello della passata stagione è stato un esperimento riuscito. Lo show ha debuttato per la prima volta in tv il 14 maggio scorso, proseguendo per otto settimane sino al 2 di luglio. Un periodo decisamente complicato dal punto di vista degli ascolti, che però non ha impedito al programma di crescere nell’Auditel con il passare delle settimane. Alla fine, la media di telespettatori medi è stata di 109 mila, con una share del 2,42%.

Per me, nella prima stagione, aveva una durata di circa mezz’ora. Nelle puntate al via dal 19 novembre, invece, Togni e Magnini possono godere di un leggero allungamento, di circa 40 minuti. L’orario di inizio è previsto alle 09:30.

La seconda edizione del format in programmazione sino a maggio 2023

Ma le novità intorno a Per me su Rai 2 non terminano qui. Nella scorsa stagione, come detto, il format è andato in onda per circa due mesi. Dal 19 novembre, invece, la trasmissione ha a disposizione un periodo decisamente più lungo per affezionare il pubblico. Il programma originale della Rai, salvo ulteriori cambi di palinsesto, dovrebbe proseguire con un appuntamento inedito alla settimana sino al mese di maggio del 2023.

Per me Rai 2, nessun cambiamento dal punto di vista dei contenuti

Per ciò che concerne i contenuti, a Per me su Rai 2 non sono attesi grossi cambiamenti. Samantha Togni e Filippo Magnini, ancora una volta, dedicano le puntate ai temi del benessere e della salute mentale e fisica. Togni, in particolare, insegna al pubblico e ad alcune allieve in studio delle semplici coreografie di ballo. Magnini, complice anche l’ora di messa in onda, si cimenta nella preparazione di colazioni sane e gustose. Con lui un esperto pasticciere, specializzato nell’alimentazione low carb.

Nel cast fisso di Per me su Rai 2 è confermata la presenza dell’esperto di alimentazione Gianluca Mech. Così come accadeva anche qualche mese fa, Mech commenta gli alimenti light. Tra le nuove rubriche previste ve ne è una dedicata esclusivamente alla cura del corpo e alla bellezza. Molti i tutorial previsti nelle puntate, con vari personal trainer che si alternano per insegnare dei workout semplici e funzionali per rimanere in forma. Spazio, inoltre, al mondo dello sport, specie quello che si disputa all’aria aperta. Infine, in ogni appuntamento presenzia un ospite vip, protagonista di una intervista in cui si racconta a tutto tondo.