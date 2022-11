Ascolti TV sabato 12 novembre 2022, Ballando con le stelle 26.1%, Tu Si Que Vales 26.5%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 12 novembre 2022. Tu Si Que Vales vince per pochissimo nel prime time superando il testa a testa con Ballando con le Stelle. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 12 novembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Ballando con le Stelle ha registrato 3.814.000 telespettatori con 26.1% Su Rai 2 Blue Bloods è visto da 720.000 persone con 4% Per Rai 3 Sapiens – Un solo Pianeta 883.000 spettatori con 5.4% Su Canale 5 Tu si que vales ha registrato 3.823.000 telespettatori con 26.5% Su Rete 4 Lo chiamavano Trinità 899.000 spettatori con 5.3% Per Italia 1 Minions 740.000 persone con 4.1%. Su La 7 Il processo di Norimberga 311.000 spettatori con 2.1%. Su Tv8 Formula 1 Sprint 609.000 spettatori con 3.1%. Per NOVE L’assassinio di Melania 231.000 spettatori con 1.3%

La fascia preserale

Blob al 5.2%

Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei 7 2.867.000-21.4%.L’Eredità 4.009.00- 25.6%. Su Rai 2 Castle 355.000-2.3%.N.C.I.S. Los Angeles 581.000 -3.3% Per Rai 3 Tg Regione 2.121.000-13.1%.Blob 908.000- 5.2% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.433.000-18.4%. Caduta Libera! 3.129.000 -20.1%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore 643.000 spettatori con 3.6%. Per Italia 1 C.S.I. è visto da 590.000 persone con 3.5% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco ha registrato 213.000 spettatori con 1.4%

Ascolti Tv sabato 12 novembre 2022, l’access prime time

Le Parole al 7.2%

Su Rai 2 TG2 Post 799.000 spettatori con 4.2% Su Rai 3 Le Parole 1.372.000 spettatori con 7.2% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.347.000 telespettatori con 17.6%. Su Rete 4 Controcorrente 870.000-4.6%; 947.000-5% Per Italia 1 N.C.I.S. New Orleans 1.066.000 spettatori con 5.6%. Su La 7 In Onda ha registrato 718.000 telespettatori con 3.8%

Daytime mattutino

Linea Verde Life al 20.6%

Su Rai 1 Buongiorno Benessere 904.000-19.6%. Linea Verde Explora 1.468.000- 19.6%. Linea Verde Life 2.330.000- 20.6%. Su Rai 2 Cook 40′ 233.000-4.2%. Check Up 417.000-4.7% Per Rai 3 Agorà Weekend 292.000 -5.6% Mi Manda Raitre 214.000 -4.3% Su Canale 5 Forum ha registrato 1.182.000 spettatori con 16.6% Su Rete 4 Poirot 97.000 telespettatori con 2% Per Italia 1 Kung Fu 182.000 -2.9%. Sport Mediaset 924.000-6.8% Su La 7 Omnibus 168.000-3.7%. Coffee Break Sabato 182.000-4%.

Ascolti Tv sabato 12 novembre 2022, day time pomeridiano

Tv Talk sotto il 10%

Su Rai 1 Ballando on the Road 1.664.000-13,1%. Passaggio a Nord Ovest 982.000-9.2%Italia Sì! 1.606.000-14.9%;2.018.000-16.6%. Su Rai 2 Ti Sembra Normale? 248.000-2%. Bellissima Italia 225.000-2.1%. Top – Tutto Quanto fa Tendenza 341.000-3.5% Per Rai 3 Tv Talk 953.000 -9.4%. Frontiere 560.000 -5.8%. Su Canale 5 Verissimo 2.026.000 -20.5%. Verissimo – Giri di Valzer 2.172.000 -18.1% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 556.000- 4.6%. Tg4 – Diario del Giorno 363.000- 3.6% Per Italia 1 Freedom – Oltre il confine 483.000-4.1%. Superman & Lois 293.000-2.9%,238.000 -2.4% Su La 7 The Queen 210.000 con 1.9%. Quel che resta del giorno 246.000 con 2.3%

Ascolti Tv sabato 12 novembre 2022, seconda serata

Confessione Reporter 1.5%

Su Rai 1 When the World Watched- Italia 2006 532.000 spettatori con 13.3%. Su Rai 2 Onorevoli Confessioni 300.000-2.1%. Tg2 Dossier 161.000-1.5%. Per Rai 3 Tg3 Mondo 422.000 persone con 4,1%. Su Canale 5 Tg5 Speciale – Intervista a Vasco Rossi 970.000 spettatori con 24%

Su Rete 4 Confessione Reporter è visto da 147.000 persone con 1.5%. Per Italia 1 Batwoman 150.000 spettatori con 3.5%