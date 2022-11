ATP Nitto Finals 2022, la programmazione tv: diretta sui canali Rai

Condividi su

A partire da domenica 13 novembre, nella città di Torino, si disputano le partite degli ATP Nitto Finals 2022. La competizione termina il 20 novembre e si gioca presso il PalaAlpitour, nel quale è presente un campo in cemento.

ATP Nitto Finals 2022, si disputano i migliori otto giocatori della classifica ATP

Nel corso del torneo si gareggia in due differenti circuiti. Oltre a quello singolare, infatti, è presente anche il doppio. In entrambe le categorie scendono in campo i primi otto giocatori della classifica ATP, Quest’ultima, a sua volta, è basata sui punti ottenuti nella stagione nei tornei del Grande Slam, dell’ATP Cup e dell’ATP Tour.

Per quanto riguarda il singolare, agli ATP Nitto Finals 2022 partecipano Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud e Daniil Medvedev. Con loro Felix Auger – Aliassime, Andrej Rublev, Novak Djokovic e Taylor Fritz.

Per ciò che concerne il circuito di coppia, tra coloro che scendono in campo ci sono Wesley Koolhof – Neal Skupski, Rajeev Ram – Joe Salisbury, Marcelo Arevalo – Jean Julien Rojer e Nikola Mektic – Mate Pavic. Oltre a loro presenziano Ivan Dodig – Austin Krajicek, Lloyd Glasspool – Harri Heliovaara, Marcel Granollers – Horacio Zeballos e Thanasi Kokkinakis – Nick Kyrgios.

Ogni giorno in calendario due sessioni

Stando al calendario degli ATP Nitto Finals 2022, nella settimana di competizione il calendario prevede due sessioni di gioco giornaliere. La prima inizia dalle 11:30, mentre la seconda prende il via alle 18:30. L’ultimo giorno di torneo, ovvero domenica 20 novembre, è presente un unico slot di gare alle 16:00, quando si giocano le finali.

Dal punto di vista della programmazione tv, gli ATP Nitto Finals 2022 sono visibili, in primis, su Sky. L’emittente satellitare a pagamento, infatti, detiene i diritti per trasmette l’intera manifestazione. I canali interessati dalla manifestazione sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205).

ATP Nitto Finals 2022, la programmazione tv della Rai

Ma gli ATP Nitto Finals 2022 sono trasmessi anche in chiaro sulle reti Rai. La TV di Stato, tuttavia, non assicura la copertura completa della manifestazione, mandando nei palinsesti un singolo match al giorno. A tal proposito, il canale di riferimento è Rai 2.

Qui, per tutta la settimana (eccezion fatta per il martedì e il mercoledì) l’appuntamento è in onda dalle 21:00 alle ore 23:00. Nelle già citate giornate del 15 e 16 novembre, invece, sono visibili gli appuntamenti che si disputano dalle ore 14:00 alle 16:15. In queste date salta l’appuntamento di Ore 14, mentre BellaMà ha una durata inferiore, di soli 45 minuti.

La finale degli ATP Nitto Finals 2022, infine, è nei palinsesti il 20/11, dalle ore 19:00, su Rai Sport. Tutti gli impegni sono fruibili in streaming dal sito di Rai Play. Il commento delle sfide è a cura di Marco Fiocchetti. Le interviste pre e post gara, poi, sono realizzate da Umberto Martini e Maurizio Fanelli.