Ascolti Tv domenica 20 novembre 2022, Austria-Italia 20.1%, Titanic 14%

Ascolti Tv domenica 20 novembre 2022.L’incontro calcistico Austria- Italia , in onda su Rai 1, vince nel prime time superando il film Titanic. Bene Che tempo che fa. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 20 novembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Austria- Italia ha registrato 4.117.000 telespettatori con 20.1% Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles 1.106.000 con 5.2%. Bull 973.000 con 5.5% Per Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.741.000 con 13.1%. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.914.000 con 13.1% Su Canale 5 Titanic 1.971.000 spettatori con 14% Su Rete 4 Zona Bianca 658.000 spettatori con 4.7%. Per Italia 1 Le Iene presentano: Inside 1.434.000 con 7.8% Su La 7 Non è l’Arena 740.000 spettatori con 5.2% Su Tv8 I Love Shopping 291.000 telespettatori con 1.6% Per NOVE Il Contadino cerca Moglie 434.000 spettatori con 2.2%.

La fascia preserale

Caduta Libera al 20.1%

Su Rai 1 L’Eredità 3.755.000 con 19.5%. Su Rai 2 Amore nel castello di ghiaccio 820.000 spettatori con 4.2% Per Rai 3 TGR 2.769.000 persone con 14%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.824.000 – 16.2%. Caduta Libera 3 3.841.000-20.1%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 712.000 telespettatori con 3.5%. Per Italia 1 CSI 558.000 spettatori con 2.8%

Ascolti Tv domenica 20 novembre 2022, l’access prime time

Paperissima Sprint al 14.7%

Su Rai 3 presentazione di Che Tempo che Fa 1.687.000 spettatori con 8.2% Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.129.000 spettatori con 14.7%. Su Rete 4 Controcorrente 956.000 con 4.6%; 893.000 con 4.2% Su La 7 In Onda 806.000 telespettatori con 3.8%.

Ascolti Tv domenica 20 novembre 2022, daytime mattutino

Boom Linea Verde

Su Rai 1 Santa Messa 2.419.000-28.7%. Linea Verde 3.598.000 con 26.3%

Su Rai 2 Citofonare Rai2 460.000 spettatori con 4.4%

Per Rai 3 Agorà Weekend 165.000-3%. Mi Manda Raitre 300.000 -4.7% Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 807.000-10.9%; 1.111.000-13.6%. Melaverde 2.078.000 -18.7% Su Rete 4 Dalla parte degli animali è visto da 205.000 persone con 2.7% Per Italia 1 Sport Mediaset 950.000 spettatori con 4.4% Su La 7 Omnibus 189.000 con 3.9%. L’Ingrediente Perfetto 97.000 con 1.4%.



Day time pomeridiano

Amici al 22%

Per Rai 1 Domenica In 2.900.000 con 20.5%, 2.750.000 con 20%.Cerimonia d’Apertura dei Mondiali di Qatar 2022 4.097.000-30.1%. Su Rai 2 Vorrei dirti che 414.000 con 3%. Amore ad Harbor Island 442.000 con 3.2%. Per Rai 3 Mezz’Ora in Più 1.097.000-7.9%. Il Mondo che Verrà 770.000-5.7%. Kilimangiaro 1.165.000-7.1%.

Su Canale 5 Amici 3.095.000 -22%. Verissimo 2.839.000-20.5%; Verissimo Giri di Valzer 3.184.000-19.6% Su Rete 4 TG4 – Diario della Domenica è seguito da 274.000 persone con 2%. Per Italia 1 Batman e Robin 321.000 spettatori con 2.3% Su La 7 Atlantide 231.000 con 1.6%; 198.000 con 1.4%

Ascolti Tv domenica 20 novembre 2022, seconda serata

Speciale Mondiale al 5.1%

Su Rai 1 Speciale Tg1 è visto da 526.000 persone con 5.9%. Su Rai 2 Speciale Mondiale 2022 è visto da 420.000 persone con 5.1% Per Rai 3 Tg3 Mondo 527.000 persone con 7.4% Su Canale 5 TG5 Notte 360.000 spettatori con 11.5% Su Rete 4 Il mandolino del capitano Corelli è visto da 112.000 spettatori con 3.5% Per Italia 1 Metti in Campo il Cuore – Peace for Ucraina 242.000 con 4.4%