Una Squadra, la serie tv di Domenico Procacci: dal 25 novembre in onda su Rai 2

Da venerdì 25 novembre fino a domenica 9 dicembre andrà in onda su Rai 2 la serie tv Una Squadra, che racconta la stagione di Coppa Davis del 1976. Tra i protagonisti i campioni del tennis Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli. La serie tv è scritta da Domenico Procacci.

Una Squadra, serie tv – il racconto della Coppa Davis

Davide Procacci racconta attraverso la serie tv Una Squadra il periodo più importante del tennis italiano. Era il 1976 quando Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli, hanno preso parte ad uno dei tornei di tennis più importanti: la Coppa Davis. Una squadra che, ancora oggi, viene considerata come una delle più forti al mondo. Durante il loro percorso che li ha poi portati alla vittoria sono stati guidati da Nicola Pietrangeli, che ha assunto il ruolo di capitano, dopo aver lasciato il tennis nel 74.

La serie tv Una Squadra racconta proprio il periodo in cui i quattro atleti, nel dicembre del 1976, sono arrivati in finale nel torneo della Coppa Devis a Santiago del Cile, vincendo contro i padroni di casa. Attraverso racconti e testimonianze dei protagonisti, Procacci racconta i momenti più emozionanti di un evento sportivo che ha fatto la storia del tennis italiano. “Se uno soltanto di loro mi avesse detto di no non avrei fatto niente” ha di fatti dichiarato il produttore cinematografico.

Una Squadra si snoda in tre puntate da due episodi ciascuno, e andrà in onda su Rai 2 in seconda serata a partire da venerdì 25 novembre fino al 9 dicembre. Dal 24 novembre tutte e tre le puntate saranno disponibili sulla piattaforma streaming Raiplay. La serie tv è scritta da Domenico Procacci in collaborazione con Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli e Giogiò Franchini. Una Squadra è prodotta da Fandango, Sky e Luce Cinecittà.

Domenico Procacci: produttore cinematografico

Il produttore della serie tv Una Squadra Domenico Procacci, è non solo un produttore cinematografico e discografico, ma anche editore e imprenditore italiano. E’ inoltre fondatore della casa di produzione Fandango.

Tanti sono i film da lui prodotti, tra cui la serie tv andata in onda nel 2019 su Raiplay Bangla, con la regia di Phaim Bhuiyan. E poi nel 2020 L’Alligatore, regia di Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi e nel 2022 La mia ombra è tua, regia di Eugenio Cappuccio.

Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi e riconoscimenti come miglior produttore. Ha vinto infatti il David di Donatello per il film L’Ultimo Bacio, ma anche nel 2009 per la serie tv Gomorra. Nel 2003 ha vinto il premio Nastri d’argento per L’imbalsamatore, Ricordati di me e Velocità massima. Nel 2012 ha invece vinto il Ciak D’oro per Diaz – Don’t Clean Up This Blood.