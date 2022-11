Ascolti Tv giovedì 24 novembre 2022, Brasile-Serbia 30%, Passaporto per la libertà 11.7%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 24 novembre 2022. L’incontro calcistico Brasile-Serbia trionfa nel prime time con oltre 6 milioni e mezzo di spettatori. Supera Passaporto per la libertà, in onda su Canale 5. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 24 novembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Brasile-Serbia è seguito da 6.602.000 spettatori con 30% Su Rai 2 Che c’è di Nuovo ha registrato 478.000 spettatori pari al 3.3% Per Rai 3 Amore Criminale è visto da 1.130.000 persone con 6.1% Su Canale 5 Passaporto per la libertà 2.009.000 spettatori con 11.7%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio 1.322.000 persone con 10.1%. Per Italia 1 Ti Presento i Miei 1.061.000 spettatori con 5.8%. Su La 7 PiazzaPulita 960.000 persone con 7.5% Su Tv8 4 Ristoranti 539.000 spettatori con 3.4% Per NOVE Only Fun – Comico Show 657.000 spettatori con 3.8%

La fascia preserale

Tempesta d’amore al 3.4%

Su Rai 1 L’Eredità – Sfida Mondiale ha registrato 2.856.000 spettatori con 18.8%. Su Rai 2 Hawaii Five – 0 1.112.000-6.4% FBI 1.055.000 -5.1% Per Rai 3 TGR 2.854.000-15.2%. Blob 1.188.000 -5.8% e Via dei Matti n° 0 1.022.000- 4.7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.106.000-13.7%. Caduta Libera 3.524.000- 20.2% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 716.000 persone con 3.4%. Per Italia 1 CSI 756.000 spettatori con 3.8% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 237.000 con 1.4% Su Tv8 Celebrity Chef 368.000 telespettatori con 2%. Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 369.000 spettatori con 1.9%.

Ascolti Tv 24 novembre 2022, l’access prime time

Striscia la Notizia al 16.3%

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 803.000 con 3.5% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.356.000-6%. Un Posto al Sole 1.729.000-7.6% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.675.000 spettatori con 16.3% Su Rete 4 Stasera Italia 920.000 con 4.1%; 919.000 con 4.1% Su La 7 Otto e Mezzo è visto da 1.666.000 persone con 7.4%. Per NOVE Don’t forget the lyrics! 708.000 con 3.1%.

Daytime mattutino

Sport Mediaset sotto il 5%

Su Rai 1 Storie Italiane 759.000 -18.4%, 916.000 -17.1%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.662.000 -16.4%. Su Rai 2 Svizzera-Camerun 1.291.000 spettatori con 17% Per Rai 3 Agorà 280.000 -6.3%. Agorà Extra 199.000 – 4.8%. Su Canale 5 Mattino Cinque News 896.000-20.6%, 907.000-22.1%. Forum 1.471.000 con 19.5% Su Rete 4 Hazzard ha registrato 128.000 telespettatori con 3.1% Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 580.000 spettatori con 4.6%. Su La 7 L’Aria che Tira 235.000- 4.2%; 388.000-3.8%

Ascolti Tv 24 novembre 2022, day time pomeridiano

Uomini e donne quasi al 26%

Per Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.483.000 – 13.6%.La Vita in Diretta 2.127.000 con 17.3% Su Rai 2 Portogallo-Ghana 3.125.000 spettatori con 24.4%. Per Rai 3 Aspettando… Geo 779.000 – 8.1%. Geo 1.301.000 con 10% Su Canale 5 Uomini e Donne 2.738.000- 25.9%Pomeriggio Cinque 1.854.000 con 14.3% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 612.000 spettatori con 5.2% Per Italia 1 NCIS NCIS Los Angeles 315.000-3.1%; 389.000-4%. The Mentalist 280.000-2.3% Su La 7 Tagadà 278.000-2.7% Tagadà Focus 259.000 -3.1%

Ascolti Tv giovedì 24 novembre 2022, seconda serata

Sopravvissute al 6.8%

Per Rai 1 Porta a Porta Attualità 498.000 spettatori con 8.7% Su Rai 2 Squadra Omicidi Istanbul 106.000 spettatori con 2.6% Per Rai 3 Sopravvissute 755.000 persone con 6.8%. Su Canale 5 Tg5 Notte 312.000 spettatori con 5.9% Su Rete 4 Psyco è visto da 182.000 persone con 5.6% Per Italia 1 Cattivi Vicini 318.000 telespettatori con 4.8%