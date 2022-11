Ascolti TV sabato 26 novembre 2022, Ballando con le Stelle 34%, Come un Gatto in Tangenziale 12.5%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 26 novembre 2022. Ballando con le Stelle senza Tu Si Que Vales e con il traino della partita dei Mondiali, raggiunge il suo record stagionale di ascolti. Vince infatti nel prime time e supera Come un gatto un tangenziale. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 26 novembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Ballando con le Stelle ha registrato 3.504.000 telespettatori con 34% Su Rai 2 TG2 Post 858.000 spettatori con 4.6% Per Rai 3 Sei Pezzi Facili 852.000 spettatori con 5.2% Su Canale 5 Come un Gatto in Tangenziale ha registrato 2.122.000 telespettatori con 12.5% Su Rete 4 She Saved Me – Sopravvissuta 630.000 spettatori con 3.8% Per Italia 1 Kung Fu Panda è visto da 910.000 persone con 5.1% Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare 401.000 spettatori con 2.6%. Su Tv8 Creed II267.000 spettatori con 1.7% Per NOVE Don’t Forget the Lyrics 165.000 spettatori con 1%

La fascia preserale

Blob quasi al 7%

Su Rai 2 Coppa Davis ha registrato 893.000 spettatori con 5% Per Rai 3 Tg Regione 2.910.000 con 16.1%. Blob 1.318.000 con 6.7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.660.000 con 16.8%- Caduta Libera 3.641.000 con 21.1% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 699.000 spettatori con 3.5%. Per Italia 1 C.S.I. è visto da 689.000 persone con 3.7% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco ha registrato 325.000 spettatori con 1.9%

Ascolti Tv sabato 26 novembre 2022, l’access prime time

Le Parole al 7.4%

Su Rai 1 Argentina-Messico 6.357.000 spettatori con 31.7% Su Rai 3 Le Parole 1.503.000 spettatori con 7.4% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.023.000telespettatori con 14.8%. Su Rete 4 Controcorrente 804.000 telespettatori con 3.9% Per Italia 1 N.C.I.S. New Orleans 1.085.000 spettatori con 5.3%. Su La 7 In Onda ha registrato 703.000 telespettatori con 3.5%

Daytime mattutino

Linea Verde Life al 17.7%

Su Rai 1 Ballando on the Road 1.153.000- 19.7%. Linea Verde Start 1.712.000 -16.6%. Linea Verde Life 2.372.000-17.7% Su Rai 2 Tunisia-Australia ha registrato 1.730.000 spettatori con 19.1%. Per Rai 3 Agorà Weekend 285.000 -5.2% Mi Manda Raitre 277.000 -5.1% Su Canale 5 Forum ha registrato 1.275.000 spettatori con 14.3% Su Rete 4 Poirot: Il Mistero del Treno Blu è visto da 178.000 persone con 3%. Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 771.000 spettatori con 5.2%. Su La 7 Omnibus 54.000 -2%; 180.000-3.3%. Coffee Break Sabato 167.000-3.1%.

Ascolti Tv sabato 26 novembre 2022, day time pomeridiano

Tv Talk sotto il 9%

Su Rai 1 Polonia-Arabia Saudita 3.270.000-24%.Francia-Danimarca 3.960.000-28.1% Su Rai 2 Coppa Davis è visto da 845.000 persone con 6.4% Per Rai 3 Tv Talk 1.054.000 -8.6%. Report 1.233.000-8.4%. Su Canale 5 Verissimo 2.146.000 -18.4%. Verissimo – Giri di Valzer 2.511.000 -17.5% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 599.000 spettatori con 4.2% Per Italia 1 Freedom – Oltre il confine 437.000 -3.2%. Superman & Lois 332.000-2.8%. Su La 7 Fiorentina-Inter, Serie A femminile 61.000 con 0.5%

Ascolti Tv sabato 26 novembre 2022, seconda serata

Confessione Reporter al 2.4%

Su Rai 2 Onorevoli Confessioni 397.000 spettatori con 2.8% Per Rai 3 Tg3 Mondo 478.000 persone con 4%. Su Canale 5 TG5 Notte 777.000spettatori con 7.3%

Su Rete 4 Confessione Reporter è visto da 223.000 persone con 2.4%. Per Italia 1 Ferdinand 469.000 telespettatori con 5%