Amici di Maria De Filippi 27 novembre, anticipazioni: il provvedimento disciplinare

Domenica 27 novembre va in onda alle ore 14:00 su Canale 5 un nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Durante il corso della nuova puntata un filmato mostrerà il provvedimento disciplinare preso nei confronti dei ragazzi. La classe potrebbe essere infatti divisa in tre gruppi, e alcuni di loro sono stati messi in sfida dai professori. Scopriamo cosa è successo.

Amici di Maria De Filippi 27 novembre – anticipazioni

Nella puntata di domenica 27 novembre di Amici di Maria De Filippi andrà in onda un filmato che mostrerà il provvedimento disciplinare preso nei confronti dei ragazzi. Il motivo di tale decisione sembra legato al fatto che alcuni di loro non prestino attenzione all’ordine e alla pulizia in casa. Nessuno si è però assunto la propria responsabilità tanto che è intervenuta anche Maria De Filippi.

Anche i professori hanno deciso di prendere provvedimenti nei confronti dei ragazzi, mettendo in sfida alcuni di loro. Rudy Zerbi ha messo in sfida NGD, mentre Raimondo Todaro il suo allievo Mattia e Alessandra Celentano ha scelto invece Gianmarco. I primi due hanno vinto la sfida, mentre l’esito per quanto riguarda Gianmarco potrebbe essere rivelato nella puntata di Amici di Maria De Filippi di domenica 27 novembre. La maestra Celentano si sarebbe infatti presa del tempo per riflettere prima di prendere una decisione.

La classe potrebbe essere inoltre divisa in tre gruppi, di cui uno formato da tutti quegli allievi che in casetta si impegnano tenere tutto in ordine. Maria De Filippi ha infatti comunicato i nomi di coloro che prendono parte alle pulizie, ovvero Meghan, Maddalena, Cricca, Rita e Ramon, su cui non si prenderà alcun provvedimento disciplinare. Anche Aaron e Tommy sono salvi in quanto primi in classifica.

Irama, il super ospite

Sarà Irama il super ospite della puntata del 27 novembre di Amici di Maria De Filippi. Il cantautore si esibirà sulle note del suo ultimo singolo dal titolo Ali, estratto dalla versione deluxe dell’album Il giorno in cui ho smesso di pensare, uscito venerdì 25 novembre. E’ considerato come uno dei giovani artisti di maggior successo, e conta ben 39 dischi di platino, 1 miliardo e 800 milioni di streaming e 800 milioni di visualizzazioni.

Durante il corso della puntata di Amici di Maria Defilippi giudicheranno le sfide di canto Irama, l’artista poliedrico Cristiano Malgioglio, e l’autrice e compositrice Federica Camba. A giudicare la gara di ballo invece l’esperta in danze latino americane Nancy Berti.

E’ possibile seguire la puntata di Amici di Maria De Filippi andando sulla piattaforma streaming Witty Tv.