Ascolti Tv martedì 29 novembre 2022, Iran-USA 25.9%, Con l’Aiuto del Cielo 11%

Ascolti Tv martedì 29 novembre 2022. L’incontro calcistico Iran-Usa, seppur in calo, vince nel prime time. Supera Con l’Aiuto del Cielo. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 29 novembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Iran-Usa ha registrato 5.486.000 spettatori con 25.3%. Su Rai 2 Il Collegio 7 ha registrato 1.078.000 spettatori con 6.5% Per Rai 3 #Cartabianca è seguito da 1.023.000 spettatori con 6.2% Su Canale 5 Con l’Aiuto del Cielo 1.901.000 spettatori con 11% Su Rete 4 Fuori dal Coro 970.000 persone con 6.8% Per Italia 1 Le Iene ha registrato 1.514.000 telespettatori con 11.9% Su La 7 DiMartedì 1.393.000 -8.3%. diMartedì Più 379.000 -5.8% Su Tv8 Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? 193.000 spettatori con 1.1%.

La fascia preserale

Lingo all’1.2%

Su Rai 1 L’Eredità – Sfida Mondiale 3.015.000 spettatori con 19.9% Su Rai 2 Hawaii Five-0 735.000 -4.3%. F.B.I. 1.013.000 – 5% Per Rai 3 TGR 3.041.000 -16.5%. Blob 1.077.000 -5.2%. Nuovi Eroi 922.000- 4.3%

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.692.000-18%. Caduta Libera 3.534.000 -20.3% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 813.000 persone con 3.9%. Per Italia 1 CSI è seguito da 598.000 telespettatori con 3.1% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 187.000 spettatori con 1.2% Su Tv8 Celebrity Chef 447.000 spettatori con 2.4%

Ascolti Tv martedì 29 novembre 2022, l’access prime time

Un Posto al Sole al 7.6%

Su Rai 2 TG2 Post 1.051.000 telespettatori con 4.8% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.199.000 -5.4%. Un Posto al Sole 1.703.000 -7.6% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.701.000 spettatori con 16.7%. Su Rete 4 Stasera Italia 837.000 con 3.8%; 1.015.000 con 4.6% Per Italia 1 NCIS 1.149.000 spettatori con 5.2% Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.713.000 spettatori con 7.7% Su Tv8 100% Italia 448.000 spettatori con 2% Per NOVE Don’t Forget the Lyrics! ha registrato 440.000 spettatori con 2%.

Daytime mattutino

Bene Forum anche in replica

Su Rai 1 Storie Italiane 1.041.000 -20% E’ Sempre Mezzogiorno 1.736.000 – 16.9% Su Rai 2 I Fatti Vostri 514.000 con 8.2%, 892.000 con 9%. Per Rai 3 Agorà 363.000 -7.2%. Agorà Extra 221.000 – 4.8%. Elisir 357.000 -6.1%. Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.056.000- 21.2%; 1.081.000 -23.1% Forum 1.515.000 – 19.8% Su Rete 4 Hazzard ha registrato 92.000 spettatori con 1.9%. Per Italia 1 Sport Mediaset 715.000 spettatori con 5.4%. Su La 7 L’Aria che Tira 293.000 con 5%; 394.000 con 3.7%

Ascolti Tv martedì 29 novembre 2022, day time pomeridiano

Ore 14 al 5.3%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.753.000 -15.1%. Paesi Bassi-Qatar 1.955.000 con 18.5% Su Rai 2 Ore 14 643.000 con 5.3%. BellaMà Extra 618.000 con 6.2% Per Rai 3 Aspettando… Geo 862.000 – 8.5%. Geo 1.716.000 – 13.5 %

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.776.000 – 25.2%. Amici 1.954.000 – 19.8% Pomeriggio Cinque 2.369.000-18.9% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 716.000-5.9%. Tg4 – Diario del Giorno 364.000- 3.7% Per Italia 1 N.C.I.S. Los Angeles 422.000 -4.3%; 448.000 -4.4%. The Mentalist 403.000 -3.3%. Su La 7 Tagadà 350.000 con 3.3% e Tagadà #Focus 302.000 – 3%

Ascolti Tv martedì 29 novembre 2022, seconda serata

Porta a Porta sotto l’8%

Su Rai 1 Bobo TV 1.045.000-6.6%. Porta a Porta 724.000 con 7.9% Su Rai 2 Bar Stella 341.000-4.9%. Generazione Z 125.000 -3.6% Per Rai 3 Tg3 Linea Notte 387.000 persone con 5.9% Su Canale 5 X-Style 434.000 con 5%. Su Rete 4 Terapia Mortale 224.000 spettatori con 2.4% Per Italia 1 I Griffin 405.000-11.1%; 272.000-9.7%