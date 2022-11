Mare fuori 3, tutte le anticipazioni sulla nuova stagione della fiction di Rai 2

Condividi su

Mare Fuori 3 sta per arrivare in tv dopo il successo delle prime due stagioni. Secondo recenti comunicati di rete, tornerà a febbraio 2023 su Rai 2. La storia si snoda intorno alle vicende dei giovani detenuti in un carcere minorile di Napoli.

Il prodotto seriale che porta la firma di Rai Fiction, ha ottenuto il passaggio sulla piattaforma Netflix delle prime due stagioni. Nel terzo capitolo della serie tv, come anticipato dalla ideatrice del progetto e sceneggiatrice Cristiana Farina, si riprenderà il filo narrativo delle storie di giovani alle prese con la vita in un carcere minorile ma approfondendo profili inediti. Si toccherà il tema dell’amore e dei sentimenti dei ragazzi outsider. La terza stagione di Mare fuori debutterà in prima tv assoluta su Rai 2 il prossimo febbraio, successivamente sarà disponibile su Netflix.

Mare Fuori, al via la terza stagione della fiction Rai

Al momento non è stata svelata la data d’inizio ufficiale di Mare fuori 3. Il dato certo è il rilascio nel mese di febbraio 2023, presumibilmente, dopo la kermesse nazionale del Festival di Sanremo. Anche per la terza stagione si prevedono sei appuntamenti in prima serata, strutturati in due puntate settimanali per un totale di dodici episodi. La fiction Rai, diretta da Ivan Silvestrini, propone un valido cast il cui ruolo da protagonista è riscoperto nuovamente da Carolina Crescentini, interprete del personaggio di Paola Vinci.

La serie tv targata Rai, è ambientata nella location della città partenopea di Napoli, debutterà pertanto su Rai 2 a febbraio 2023. Il colosso Netflix pubblicherà il titolo sulla piattaforma streaming entro la fine dell’anno prossimo. Gli episodi della fiction Mare Fuori 3 saranno disponibili anche in streaming – live e on demand – sulla piattaforma Rai Play. Era stata la Casa di produzione Picomedia allo scadere della seconda stagione a dare l’annuncio ufficiale del proseguo di Mare Fuori. Le riprese degli episodi della terza stagione, difatti, sono stati girati a cavallo del periodo tra maggio e settembre 2022. La terza stagione di Mare Fuori riprenderà il racconto lasciato in sospeso dal finale delle precedenti due.

Trama della serie tv di Rai 2

La prossima stagione della fiction di Rai 2 ripropone la tematica sociale dell’adolescenza. Storie di ragazzi ai margini, alle prese con vicende al di fuori della legge e della vita ordinaria. Si guarda nelle vicissitudini dei giovani che vivono conflitti interiori e sociali reclusi tre le mura di un penitenziario. Ma nel terzo capitolo di Mare Fuori si indaga, soprattutto, il tema dell’amore nei rapporti tra i personaggi della serie tv.

Sarà dato ampio spazio ai sentimenti e alle passioni dei protagonisti della fiction Rai. Un gruppo di adolescenti che anelano a crescere e riscattarsi dal loro stato. Al centro del racconto di Mare Fuori 3 le storie personali e di cuore dei detenuti che si troveranno di fronte ai dubbi dell’amare e dell’essere contraccambiati nel rapporto intimo tra coetanei.

Cast di Mare Fuori 3

Stando a quanto trapelato per la terza stagione della fiction di Rai 2, in onda nel 2023, il pubblico assisterà a eventi sconvolgenti. Tra questi l’abbandono di personaggi centrali nei precedenti episodi della serie. Nel cast di Mare Fuori 3 riappariranno Massimiliano Caiazzo che interpreta Carmine Di Salvo e Carolina Crescentini nel ruolo di Paola Vinci.

Accanto ai due personaggi di punta compariranno anche Massimo Esposito (Carmine Recano), Naditza (Valentina Romani) e Filippo Ferrari (Nicolas Maupas). Figureranno nella fiction targata Rai anche altri attori: Lucrezia Guidone, Matteo Paolillo (Edoardo Conte), Artem (Pino). Insieme a Domenico Cuomo (Gianni), Serena De Ferrari (Viola), Nicolò Galasso (Gaetano), Kyshan Clare Wilson (Kubra Hailo), Vincenzo Ferrera (Giuseppe Romano), Antonio De Matteo (Lino) e Anna Ammirati (Elisabetta).

Come annunciato dalla direttrice di Rai Fiction alla presentazione della stagione ufficiale 2022-2023, alla terza stagione di Mare Fuori farà seguito una quarta produzione. La fiction, scritta da Cristiana Farina e Maurizio Careddu, è una coproduzione Rai Fiction–Picomedia, prodotta da Roberto Sessa.