Ascolti Tv martedì 6 dicembre 2022, Portogallo-Svizzera 30.1%, Con l’Aiuto del Cielo 10.9%

Ascolti Tv martedì 6 dicembre 2022. L’incontro calcistico Portogallo-Svizzera, seppur in calo, vince nel prime time. Supera Con l’Aiuto del Cielo. In crescita Le Iene. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 6 dicembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Portogallo-Svizzera ha registrato 6.547.000 spettatori con 30.1%. Su Rai 2 Il Gioiello Nascosto 721.000 telespettatori con 3.76% Per Rai 3 #Cartabianca è seguito da 1.109.000spettatori con 6.8% Su Canale 5 Con l’Aiuto del Cielo 1.859.000 spettatori con 10.9% Su Rete 4 Il Domani tra di Noi 919.000 spettatori con 5.22% Per Italia 1 Le Iene ha registrato 1.602.000 telespettatori con 12.7% Su La 7 DiMartedì 1.314.000 -8%. diMartedì Più 446.000 – 7.14% Su Tv8 Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? 277.000 spettatori con 1.5%.

La fascia preserale

Lingo quasi al 2%

Su Rai 1 L’Eredità – Sfida Mondiale 4.270.000 spettatori con 26.1% Su Rai 2 Hawaii Five-0 527.000 -3.1%. F.B.I. 983.000 – 4.9% Per Rai 3 Blob 1.172.000 con 5.7%. Nuovi Eroi 978.000 con 4.55%

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.536.000-16.8%. Caduta Libera 3.513.000 -20.8% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 838.000 persone con 4%. Per Italia 1 CSI è seguito da 625.000 telespettatori con 3.3% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 322.000 spettatori con 1.9% Su Tv8 Celebrity Chef 358.000 spettatori con 2%

Ascolti Tv martedì 6 dicembre 2022, l’access prime time

Un Posto al Sole al 7.2%

Su Rai 2 TG2 Post 1.085.000 telespettatori con 4.8% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.278.000 -5.7%. Un Posto al Sole 1.643.000 -7.2% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.764.000 spettatori con 16.8%. Su Rete 4 Stasera Italia 878.000 con 3.95%, 873.000 con 3.87% Per Italia 1 NCIS 1.048.000 spettatori con 4.7% Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.610.000 spettatori con 7.1% Su Tv8 100% Italia 477.000 spettatori con 2.1% Per NOVE Don’t Forget the Lyrics! ha registrato 435.000 spettatori con 1.9%.

Daytime mattutino

Bene Forum anche in replica

Su Rai 1 Storie Italiane 800.000 -17.9%; 913.000- 17.6% E’ Sempre Mezzogiorno 1.659.000 – 17.3% Su Rai 2 I Fatti Vostri 633.000 con 10.7%, 911.000 con 9.8%. Per Rai 3 Agorà 372.000 -7.6%. Agorà Extra 315.000 – 7.01%. Elisir 325.000 -6.1%. Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.004.000-20.73%, 837.000-18.82% Forum 1.349.000 – 18.9% Su Rete 4 Hazzard ha registrato 108.000 spettatori con 2.4%. Per Italia 1 Sport Mediaset 716.000 spettatori con 5.7%. Su La 7 L’Aria che Tira 266.000 con 4.91%, 413.000 con 4.2%

Ascolti Tv martedì 6 dicembre 2022, day time pomeridiano

Marocco-Spagna al 35.7%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.669.000-14.9%. Marocco-Spagna 4.191.000 con 35.7% Su Rai 2 Ore 14 681.000 con 5.92%. BellaMà 529.000 con 5.36% Per Rai 3 Aspettando… Geo 720.000 – 7%. Geo 1.009.000 – 8.5 %

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.801.000 – 26.8%. Amici 1.921.000 – 19.2% Pomeriggio Cinque 2.169.000 -16.3% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 649.000 -5.6%. Tg4 – Diario del Giorno 358.000 – 3.7% Per Italia 1 N.C.I.S. Los Angeles 325.000 -3.4%; 338.000 -3.8%. The Mentalist 246.000 -2%. Su La 7 Tagadà 322.000 con 3.2% e Tagadà #Focus 151.000 – 1.5%

Ascolti Tv martedì 6 dicembre 2022, seconda serata

Porta a Porta sotto il 7%

Su Rai 1 Bobo TV 1.255.000 -8.1%. Porta a Porta 848.000 con 6.8% Su Rai 2 Bar Stella 442.000 con 4.16%. Generazione Z 161.000 con 3.57% Per Rai 3 Tg3 Linea Notte 450.000 persone con 7.3% Su Canale 5 X-Style 468.000 con 5.5%. Su Rete 4 Speed 2 Senza Limiti è visto da 154.000 persone con 2.82% Per Italia 1 I Griffin 397.000 con 10.62%; 306.000 con 10.45%.