Natale e Quale – Speciale Telethon con Carlo Conti: in onda domenica 11 dicembre su Rai 1

Domenica 11 dicembre andrà in onda alle 20.35 su Rai 1 Natale e Quale – Speciale Telethon condotto da Carlo Conti. Lo speciale si lega ancora una volta ad una causa molto importante, ovvero quella di sostenere la Fondazione Telethon. Conti inaugurerà infatti la maratona televisiva totalmente dedicata alla raccolta fondi per la ricerca.

Natale e Quale a sostegno di Fondazione Telethon

L’11 dicembre torna Carlo Conti in prima serata con Natale e Quale – Speciale Telethon. Accompagnato da un’atmosfera natalizia, il conduttore inaugurerà la raccolta fondi destinata a Fondazione Telethon. La maratona terminerà con la puntata speciale de Il Soliti Ignoti condotta da Amadeus.

Prederanno parte alla puntata dedicata alla solidarietà di Natale e Quale – Speciale Telethon, dodici concorrenti, protagonisti delle scorse edizioni di Tale e Quale Show e di quella appena trascorsa. Interpreteranno cantanti italiani e internazionali eseguendo grandi classici musicali di Natale come Santa Claus is coming to town, Astro del ciel, White Christmas e Jingle bell rock.

Le esibizioni dei concorrenti di Natale e Quale – Speciale Telethon saranno accompagnate dalle coreografie di Fabrizio Mainini. Saranno giudicati come di consueto dalla giuria formata da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

I telespettatori potranno partecipare alla raccolta fondi per Telethon, attraverso un sms o chiamata da rete fissa, al numero solidale che verrà comunicato da Carlo Conti durante la diretta. Verranno inoltre informati in tempo reale sull’andamento della raccolta che servirà per aiutare la ricerca sulle malattie genetiche.

La scenografia è di Riccardo Bocchini e la regia di Maurizio Pagnussat.

Natale e Quale -Speciale Telethon – Il cast

Il cast dei concorrenti che prenderanno parte alla puntata di Natale e Quale – Speciale Telethon è formato da:

Francesca Alotta

Deborah Johnson

Valerio Scanu

Andrea Dianetti

Pierpaolo Pretelli

Paolo Conticini

Valentina Persia

Jessica Morlacchi

Francesco Cicchella

Valeria Marini

Agostino Penna

I prossimi impegni televisivi di Carlo Conti

Si è appena conclusa la dodicesima edizione di Tale e Quale Show con il trionfo di Antonino Spadaccino, anche nella puntata dedicata al torneo dei campioni. Ma gli impegni di Carlo Conti non finiscono qui. Dopo Natale e Quale – Speciale Telethon, il conduttore si prepara per la nuova edizione di Tali e Quali.

Dopo il successo dello scorso anno torna lo show che ha come protagoniste persone comuni con un grande talento nell’imitazione. Nella scorsa stagione Daniele Quartapelle si è aggiudicato la vittoria conquistando il favore del pubblico con l’imitazione di Renato Zero, cantando I migliori anni della nostra vita. Al secondo posto Luca Cionco, con l’imitazione di Fabrizio De André e poi a completare il podio Veronica Perseo con Lady Gaga.