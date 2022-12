Ascolti TV mercoledì 7 dicembre 2022, The Keeper 7.9%, Incastrati 20.3%

Condividi su

Ascolti Tv mercoledì 7 dicembre 2022. Il primo appuntamento di Incastrati vince nel prime time superando il The Keeper – La leggenda di un portiere. Boom Chi l’ha visto?, in crescita rispetto alla scorsa settimana. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 7 dicembre 2022, il prime time

Su Rai 1 The Keeper – La leggenda di un portiere ha registrato 1.313.000 spettatori con 7.9% Su Rai 2 Mi Casa Es Tu Casa è visto da 919.000 persone con 5.3% Per Rai 3 Chi l’ha Visto? 2.210.000 spettatori con 13.9% Su Canale 5 Incastrati ha registrato 3.549.000 persone con 20.3% Su Rete 4 Controcorrente – Prima Serata 715.000 spettatori con 5.2% Per Italia 1 Kickboxer: Retaliation ha registrato 868.000 spettatori con 5.1%. Su La 7 Atlantide 649.000 spettatori con 4.6% Su Tv8 X Factor 516.000 spettatori con 3.4%. Su Nove Una famiglia all’improvviso 262.000 spettatori con 1.6%

La fascia preserale

Caduta Libera al 23.3%

Su Rai 1 Boris Godunov – Teatro alla Scala 1.495.000 spettatori con 9.1% Su Rai 2 Hawaii Five O 783.000 con 5.1%. F.B.I. 1.067.000 con 5.9%. Per Rai 3 Blob 1.463.000 con 8%. Nuovi Eroi 1.291.000 con 6.8% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.675.000 con 19.8%. Caduta Libera 3.703.000 con 23.3% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 837.000 persone con 4.5%. Per Italia 1 CSI è seguito da 723.000 spettatori con 4.1% Su La7 Lingo – Parole in Gioco 271.000 telespettatori con 1.7%. Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 415.000 persone con 2.5% Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 326.000 spettatori con 1.9%

Ascolti Tv mercoledì 7 dicembre 2022, l’access prime time

TG2 Post al 6.2%

Su Rai 2 TG2 Post è visto 1.224.000 spettatori con 6.2% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.566.000 -8%. Un Posto al Sole 1.893.000 -9.6%

Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.209.000 spettatori con 21.6%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.061.000-5.4%; 1.080.000-5.5% Per Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.298.000 spettatori con 6.6%. Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.517.000 telespettatori con 7.7% Su Tv8 100% Italia 506.000 spettatori con 2.6%. Per NOVE Don’t forget the lyrics! 460.000 spettatori con 2.3%.

Daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 17.5%

Su Rai 1 Storie Italiane 756.000 -17.5%; 844.000 -17.2%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.617.000 -17.5% Su Rai 2 I Fatti Vostri 511.000 con 9.3%; 811.000 con 9.2% Per Rai 3 Agorà 333.000 -6.9%. Agorà Extra 309.000 -7.1% Elisir 277.000 con 5.5% Su Canale 5 Mattino Cinque News 997.000-20.7%; 858.000-19.8% . Forum 1.210.000 con 18.5%. Su Rete 4 Hazzard ha registrato 91.000 spettatori con 2.1%. Per Italia 1 Sport Mediaset 782.000 spettatori con 6.4%. Su La 7 L’Aria che Tira 233.000 con 4.6%; 370.000 con 3.9%

Ascolti Tv mercoledì 7 dicembre 2022, day time pomeridiano

Oggi è un altro giorno al 15.5%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.560.000 -15.5%. La Vita in Diretta 2.030.000 con 20.1% Su Rai 2 Ore 14 534.000 con 4.9% . BellaMa’ 381.000 con 4.3%

Per Rai 3 Aspettando Geo 978.000 – 10.8%. Geo 1.574.000 con 13.5% Su Canale 5 Uomini e Donne 2.607.000 -26.2%. Amici 1.766.000 -20.7%. Pomeriggio Cinque 2.245.000 – 19.5% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 547.000 con 4.9% e Tg4 – Diario del Giorno 339.000 con 3.6% Per Italia 1 I Simpson 532.000 con 4.5%. The Mentalist 292.000 con 2.7%

Su La 7 Tagadà 301.000 con 2.6%. Tagadà#Focus 292.000–3.4%

Ascolti Tv mercoledì 7 dicembre 2022, seconda serata

Bar Stella al 6.6%

Su Rai 1 Nati stanchi 407.000 spettatori con 5.7% Su Rai 2 Bar Stella 610.000 spettatori con 6.6%. Per Rai 3 TG3 Linea Notte 699.000 spettatori con 10.2%. Su Canale 5 Sconnessi 847.000 persone con 9.5% Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali è visto da 110.000 spettatori con 3.3%. Per Italia 1 Ninja Assassin 352.000 telespettatori con 5.3%