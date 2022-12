X Factor 2022 finale, anticipazioni: tra gli ospiti i Pinguini Tattici Nucleari

Condividi su

Giovedì 8 dicembre, dalle ore 21:15, è prevista la messa in onda della finale di X Factor 2022. Come di consueto, la puntata conclusiva del talent è trasmessa in diretta su Sky Uno ma questa volta in chiaro su TV8. È possibile fruire dell’appuntamento anche in streaming da Sky Go e Now TV.

X Factor 2022 finale, la location della serata è il Mediolanum Forum di Assago

La diretta si svolge, ancora una volta, presso il prestigioso Mediolanum Forum di Assago. L’arena, capace di ospitare circa 12 mila persone, è da qualche anno il teatro dell’ultimo live dello show. L’evento, così come tutta l’edizione, è curata da Eliana Guerra.

La produzione è appannaggio della società Fremantle Italia, oltre che di Sky Italia. La regia, invece, è di Luigi Antonini, mentre la scenografia è di Luigi Maresca. La direzione musicale della finale di X Factor 2022, infine, è di Antonio Filippelli.

Tre le manche previste nella direttamente

La finale di X Factor 2022 ha come protagonisti quattro concorrenti, ovvero Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi e Tropea. Questi sono rappresentati, rispettivamente, dai giudici Dargen D’Amico, Fedez, Rkomi e Ambra Angiolini.I cantanti devono affrontare tre diverse manche, ognuna della quale porta a una eliminazione.

La prima prova è quella dei duetti. I finalisti, infatti, devono esibirsi in compagnia di Francesca Michielin. La conduttrice, d’altronde, è un’apprezzatissima artista, la cui carriera è partita nel 2011 proprio con la vittoria di X Factor 5.

La seconda prova della finale di X Factor 2022 consiste nel Best Of. I tre cantanti concorrenti rimasti in corsa portano sul palco un medley dei brani che hanno già portato sul palco nel corso dell’esperienza. Infine, nella manche decisiva per decretare il vincitore, gli artisti puntano sui loro inediti.

Finale X Factor 2022, gli ospiti

Oltre ai partecipanti in gara, nella scaletta della puntata ci sono diverse altre performance. In primis quelle dei giudici, che tra una manche e l’altra salgono sul palco con alcuni dei loro più grandi successi. Fedez, inoltre, presenta in esclusiva il singolo Crisi di Stato, in uscita il 9 dicembre.

Diversi gli ospiti attesi alla finale di X Factor 2022. L’apertura di show è curato dai Meduza, trio di producer composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luce De Gregorio. Con oltre 15 miliardi di stream e 900 milioni di visualizzazioni su YouTube, il gruppo ha scalato le classifiche globali e ha ottenuto la notorietà internazionale, vincendo 135 dischi di Platino e Diamante.

Inoltre, sul palco del Mediolanum Forum di Assago ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. La band, reduce dalla vittoria del Best Italian Act agli MTV EMA, presenta l’ultimo, attesissimo disco intitolato Fake News. Il lavoro è anticipato dalle hit Giovani Wannabe e Ricordi, certificati rispettivamente con il triplo platino e con il platino.