Ascolti Tv giovedì 8 dicembre 2022, Diversi come Due Gocce d’Acqua 15.5%, Incastrati 19.6%

Ascolti Tv giovedì 8 dicembre 2022. L’ultimo appuntamento di Incastrati con Ficarra e Picone vince nel prime time supera Diversi come Due Gocce d’Acqua , in onda su Rai 1. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 8 dicembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Diversi come Due Gocce d’Acqua è seguito da 2.743.000 spettatori con 15.5%. Su Rai 2 Che c’è di Nuovo ha registrato 482.000 spettatori pari al 2.9% Per Rai 3 Brian Banks – La Partita della Vita 851.000 spettatori con 4.5%. Su Canale 5 Incastrati 3.506.000 spettatori con 19.6% Su Rete 4 The Terminal 590.000 persone con 3.6%. Per Italia 1 Point Breal 673.000 spettatori con 3.6% Su La 7 PiazzaPulita 937.000 persone con 6.6% Su Tv8 X Factor 16 772.000 spettatori con 5.2% Per NOVE Sulle tracce dell’assassino: il caso Yara 298.000 con 1.6%.

La fascia preserale

Tempesta d’amore quasi al 4%

Su Rai 1 L’Eredità – Sfida Mondiale ha registrato 3.447.000 spettatori con 21.4%. Su Rai 2 Hawaii Five – 0 572.000-3.5%.FBI 741.000 -3.9% Per Rai 3 Blob 1.123.000 con 5.9%. Nuovi Eroi 959.000 con 5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.199.000 con 14.9%. Caduta Libera 3.215.000 con 19.3%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore 750.000 persone con 3.9%. Per Italia 1 CSI 645.000 spettatori con 3.5% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 225.000 con 1.4% Su Tv8 Celebrity Chef 418.000 telespettatori con 2.4%. Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 356.000 spettatori con 1.9%.

Ascolti Tv 8 dicembre 2022, l’access prime time

Striscia la Notizia al 21.2%

Su Rai 1 Soliti Ignoti 3.253.000 spettatori con 16.1%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 692.000 con 3.4% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.338.000 -6.8%. Un Posto al Sole 1.573.000-7.8% Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.265.000 spettatori con 21.2% Su Rete 4 Stasera Italia 842.000 con 4.3%; 954.000 con 4.7% Su La 7 Otto e Mezzo è visto da 1.533.000 persone con 7.6%. Per NOVE Don’t forget the lyrics! 368.000 con 1.8%.

Daytime mattutino

Sport Mediaset al 6.1%

Su Rai 1 Angelus 2.029.000 con 23.2%. E’ Sempre Mezzogiorno Menù 1.906.000 con 15.8%. Su Rai 2 I Fatti Vostri 486.000 con 6.4%, 925.000 con 8.6% Per Rai 3 Agorà 359.000 -5.7%. Agorà Extra 269.000 – 4.2%. Elisir 336.000 con 4.7%. Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.311.000-20.5%, 1.202.000 -19% Forum 1.314.000 con 15% Su Rete 4 Vento Selvaggio ha registrato 91.000 telespettatori con 1.4% Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 863.000 spettatori con 6.1%. Su La 7 L’Aria che Tira 194.000 con 2.7%; 307.000 con 2.7%

Ascolti Tv 8 dicembre 2022, day time pomeridiano

Ore 14 al 6.5%

Per Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.647.000 – 13.8%. Omaggio del Papa alla Statua dell’Immacolata 1.877.000 -17.6% Su Rai 2 Ore 14 822.000 con 6.5%. Bella Mà 462.000 con 4.3% Per Rai 3 Aspettando… Geo 861.000 – 7.8%. Geo 1.413.000 con 10.9% Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.690.000 spettatori con 13% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 469.000 spettatori con 3.7% Per Italia 1 NCIS Los Angeles 541.000 con 4.9%. The Mentalist 501.000 con 4% Su La 7 Tagadà 353.000 -3.2% Tagadà Focus 234.000 – 2.1%

Ascolti Tv giovedì 8 dicembre 2022, seconda serata

Bar Stella al 5.3%

Per Rai 1 Porta a Porta 723.000 telespettatori con 7.2% Su Rai 2 Bar Stella 380.000 spettatori con 5.3% Per Rai 3 100 Opere Tornano a Casa 275.000 spettatori con 2.1% Su Canale 5 Tg5 Notte 877.000 spettatori con 8.3% Su Rete 4 Delitto Perfetto è visto da 161.000 persone con 3.2% Per Italia 1 Amici X la Morte 392.000 spettatori con 5.1%