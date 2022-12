Ascolti TV mercoledì 21 dicembre 2022, Arnoldo Mondadori 11.6%, Il Primo Natale 16.2%

Condividi su

Ascolti Tv mercoledì 21 dicembre 2022.Il Primo Natale vince nel prime time superando Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo. Ancora in crescita Chi l’ha Visto?. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 21 dicembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo ha registrato 1.888.000 spettatori con 11.6% Su Rai 2 Mi Casa Es Tu Casa 562.000 spettatori con 3.4% Per Rai 3 Chi l’ha Visto? 2.051.000 spettatori con 13.5% Su Canale 5 Il Primo Natale ha registrato 2.466.000 persone con 16.2% Su Rete 4 Controcorrente – Prima Serata 663.000 spettatori con 4.6% Per Italia 1 Wolverine: L’immortale ha registrato 1.085.000 spettatori con 6.9% Su La 7 Atlantide 510.000 spettatori con 4.4% Su Tv8 A Casa per Natale 627.000 spettatori con 3.6%. Su Nove Cash or Trash – Xmas Edition 341 .000 spettatori con 2%

La fascia preserale

Caduta Libera al 18.6%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.901.000-21.8%.L’Eredità 3.710.000-23.6% Su Rai 2 Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo 593.000 spettatori con 3.2% Per Rai 3 Blob 985.000 con 5.4%. Nuovi Eroi 923.000 con 4.8%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.720.000-13.3%.Caduta Libera 2.875.000 -18.6% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 831.000 persone con 4.5%. Per Italia 1 CSI è seguito da 765.000 spettatori con 4% Su La7 Lingo – Parole in Gioco 327.000 telespettatori con 2.1%. Su Tv8 4 Ristoranti 407.000 spettatori con 2.5% Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 309.000 spettatori con 1.8%

Ascolti Tv mercoledì 21 dicembre 2022, l’access prime time

TG2 Post sotto il 4%

Su Rai 1 Soliti Ignoti 3.915.000 spettatori con 19.9%. Su Rai 2 TG2 Post è visto 754.000 spettatori con 3.8% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.225.000 con 6.4%. Un Posto al Sole 1.653.000 con 8.3%

Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.671.000 spettatori con 18.7%. Su Rete 4 Stasera Italia 993.000 con 5.1%; 779.000 con 3.9% Per Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.322.000 spettatori con 6.7%. Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.704.000 telespettatori con 8.6% Su Tv8 100% Italia 587.000 spettatori con 3%. Per NOVE Don’t forget the lyrics! 335.000 spettatori con 1.8%.

Daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 18.1%

Su Rai 1 Storie Italiane 745.000 -17.9%; 828.000 -17.3%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.625.000 -18.1% Su Rai 2 I Fatti Vostri 462.000 con 8.8%; 681.000 con 8% Per Rai 3 Agorà 327.000 -7.4%. Agorà Extra 300.000 – 7.1%. Elisir 301.000 -6.2% Su Canale 5 Mattino Cinque News 824.000-18.6%; 776.000-18.6% . Forum 1.047.000 con 16.1%. Su Rete 4 Hazzard ha registrato 121.000 spettatori con 2.9%. Per Italia 1 Sport Mediaset 601.000 spettatori con 5.1%. Su La 7 L’Aria che Tira 240.000 con 4.8%; 345.000 con 3.7%

Ascolti Tv mercoledì 21 dicembre 2022, day time pomeridiano

Oggi è un altro giorno al 14.8%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.463.000 -14.8%. La Vita in Diretta 2.262.000 con 21.1% Su Rai 2 Ore 14 635.000 con 5.9%. Bella Mà 449.000 con 5.1%

Per Rai 3 Aspettando Geo 745.000– 8.6%. Geo 1.496.000 con 13.8% Su Canale 5 Uomini e Donne 2.464.000 -24.9%. Amici 1.663.000-19.5%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 523.000 con 4.8% e Tg4 – Diario del Giorno 259.000 con 3% Per Italia 1 I Simpson 594.000 -5.2%; 687.000-6.2%; 573.000-5.5%.

Su La 7 Tagadà 329.000 con 3.6%. Tagadà#Focus 245.000 – 2.9%

Ascolti Tv mercoledì 21 dicembre 2022, seconda serata

Bar Stella sotto il 5%

Su Rai 1 Porta a Porta 577.000 spettatori con 7.8% Su Rai 2 Bar Stella 382.000 -4.9%. I Lunatici 144.000-3.7%. Per Rai 3 TG3 Linea Notte 675.000 spettatori con 10.7%. Su Canale 5 TG5 Notte ha registrato 622.000 spettatori con 8.7%. Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali è visto da 108.000 spettatori con 2.8%. Per Italia 1 Kick Ass 2 è visto da 358.000 persone con 6.6%