Ascolti TV mercoledì 28 dicembre 2022, Meraviglie– Stelle d’Europa 17.7%, Sissi 13.9%

Ascolti Tv mercoledì 28 dicembre 2022.Il Primo Natale vince nel prime time superando Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo. Ancora in crescita Chi l’ha Visto?. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 28 dicembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Meraviglie – Stelle d’Europa ha registrato 2.884.000 spettatori con 17.7% Su Rai 2 Mi Casa Es Tu Casa 806.000 spettatori con 4.7% Per Rai 3 Gifted – Il dono del talento 1.488.000 spettatori con 8.3% Su Canale 5 Sissi ha registrato 2.279.000 persone con 13.9% Su Rete 4 Controcorrente – Prima Serata 611.000 spettatori con 4.1% Per Italia 1 L’Attimo Fuggente ha registrato 925.000 spettatori con 5.8% Su La 7 Atlantide 393.000 spettatori con 3.1% Su Tv8 Sotto il Segno del Natale 515.000 spettatori con 2.9% Su Nove Cash or Trash – Xmas Edition 369.000 spettatori con 2.1%

La fascia preserale

Caduta Libera al 18.6%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.857.000 con 20.7%. L’Eredità 3.889.000 con 23.2% Su Rai 2 Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo 613.000 spettatori con 3.2% Per Rai 3 Blob 997.000 con 5.3%. Nuovi Eroi 975.000 con 5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.820.000-13.5%. Caduta Libera 3.075.000 -18.6% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 708.000 persone con 3.7%. Per Italia 1 CSI è seguito da 756.000 spettatori con 4.1% Su La7 Lingo – Parole in Gioco 323.000 telespettatori con 2%. Su Tv8 4 Ristoranti 419.000 spettatori con 2.4% Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 422.000 spettatori con 2.4%

Ascolti Tv mercoledì 28 dicembre 2022, l’access prime time

TG2 Post quasi al 6%

Su Rai 1 Soliti Ignoti 4.644.000 spettatori con 23.1%. Su Rai 2 TG2 Post è visto 1.142.000 spettatori con 5.8% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.279.000-6.5%. Un Posto al Sole 1.582.000 -7.8%

Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.769.000 spettatori con 18.8%. Su Rete 4 Controcorrente 857.000-4.4%; 711.000 -3.5% Per Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.405.000 spettatori con 7%. Su La 7 In Onda ha registrato 1.061.000 spettatori con 5.3% Su Tv8 4 Hotel 520.000 spettatori con 2.6% Per NOVE Don’t forget the lyrics! 395.000 spettatori con 2%.

Daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno quasi al 20%

Su Rai 1 Storie Italiane 1.031.000 -19.6%; 1.046.000 -18.9%. E’ Sempre Mezzogiorno 2.036.000 -19.8% Su Rai 2 Coppa del Mondo di Sci 594.000 spettatori con 7.3% Per Rai 3 Focus 24 236.000-12.6%. Buongiorno Italia 388.000 -14.2% Su Canale 5 Mattino Cinque News 986.000-19.1%, 1.006.000-19% . Forum 1.385.000 con 18.2%. Su Rete 4 Hazzard ha registrato 154.000 spettatori con 2.9%. Per Italia 1 Sport Mediaset 834.000 spettatori con 6%. Su La 7 L’Aria che Tira 174.000 con 3%; 315.000 con 2.9%

Ascolti Tv mercoledì 28 dicembre 2022, day time pomeridiano

Oggi è un altro giorno al 18.2%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.891.000-18.2%. La Vita in Diretta 2.581.000 con 21.7% Su Rai 2 Feliz Navidad 331.000-2.9%. Bella Mà 450.000-4.9%

Per Rai 3 Aspettando Geo 731.000 – 7.8%. Geo 1.488.000 con 12.6% Su Canale 5 Terra Amara 2.248.000-18.1% Fratelli Caputo 1.140.000-10.8%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 769.000 con 6.6% e Tg4 – Diario del Giorno 348.000 con 3.8% Per Italia 1 Babe va in Città 496.000-4.4%. Monza-Torino 288.000 -2.9%.

Su La 7 Tagadà 325.000 con 3.3%. Tagadà #Focus 202.000 – 2.2%

Ascolti Tv mercoledì 28 dicembre 2022, seconda serata

Bar Stella al 6.4%

Su Rai 1 Il Mondo con gli Occhi di Overland 656.000 spettatori con 9.6% Su Rai 2 Bar Stella 545.000 spettatori con 6.4% Per Rai 3 L’Arte della Felicità 283.000 spettatori con 2.7% Su Canale 5 TG5 Notte ha registrato 559.000 spettatori con 6.7%. Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali è visto da 93.000 spettatori con 2.1%. Per Italia 1 I Goonies è visto da 285.000 persone con 5.4%