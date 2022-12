Stasera in tv giovedì 29 dicembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 29 dicembre 2022. Su Rai 3 va in onda La Vita straordinaria di David Copperfield. Rete 4 invece trasmette Frozen Planet II-Incanto di Ghiaccio.

Stasera in Tv giovedì 29 dicembre 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda, Purché finisca Bene- Una scomoda verità con Euridice Axen. La madre di Diana e il padre di Gaia perdono la vita in un incidente stradale nei pressi della loro villa sull’Isola di San Pietro. Le due donne che non si erano mai viste prime si incontrano per la prima volta e ben presto scoprono che i loro genitori avevano una relazione. Le due protagoniste dovranno ora occuparsi delle rispettive eredità.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film animazione del 2019, Frozen 2- Il segreto di Arendelle. Tre anni dopo la sua incoronazione, Elsa vive serena nel palazzo reale di Arendelle insieme alla sorella, Olaf, la renna Sven e Kristoff. Elsa però comincia a sentire una voce che le promette di essere pronta a rivelarle alcuni segreti del passato. Per riuscire a scoprirli partirà per un viaggio nella foresta incantata.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2019, La Vita straordinaria di David Copperfield con Dev Patel. La pellicola ripercorre la vita dell’illusionista David Copperfield, dall’infanzia al successo.

Stasera in Tv giovedì 29 dicembre 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Frozen Planet II-Incanto di Ghiaccio. Il secondo appuntamento della docu-serie della Bbc è dedicato all’osservazione e allo studio dei pinguini reali che vivono nell’Antartide.

Canale 5, alle 21.25, la serie Sissi con Dominique Devenport. Alcuni ribelli ungheresi rapiscono Sissi e il conte Andrassy. La contessa Esterhazy che assiste al rapimento riesce ad avvertire le guardie. Nel frattempo Grünne decide di raggiungere l’Ungheria per salvare l’imperatrice.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film drammatico del 1997, Will Hunting- Genio Ribelle con Matt Damon. Boston. Il ventenne Will sbarca il lunario pulendo le aule di un’università prestigiosa ma un giorno il docente Lambeau scopre che è un genio della matematica desidera che impari a sfruttare le proprie capacità. Quando il ragazzo finisce nei guai il professore decide di presentargli l’amico psichiatra John McGuire.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette il film spionaggio del 2002, Bad Company- Protocollo Praga con Anthony Hopkins. Durante una missione in Russia viene uccisa la spia Kevin Popo. Per portare avanti l’operazione la Cia decide di coinvolgere il suo gemello, Jake, che però è molto imbranato.

Nove, alle 21.25, trasmette Falegnami & Filosofi- Venditti & De Gregori. Vengono mandate in onda le prove del concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, impegnati in un tour insieme nel quale celebrano i rispettivi successi.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 1995, Assassins con Sylvester Stallone. Un ragazzo uccide il prossimo bersaglio di uno spietato assassino. Ha deciso di precederlo perché il suo intento è di rubargli il posto. In un mix tra competizione e ammirazione i due decidono di collaborare per uno scopo comune.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film commedia del 1958, Una strega in paradiso con Kim Novak. La strega Gillian gestisce un negozio di artigianato a New York. Un giorno incontro l’editore Shep del quale si innamora. Ben presto però Gillian scopre che ha una relazione con una sua vecchia rivale.

Cine34, alle 21.00, propone il film commedia del 2014, E Fuori Nevica! con Vincenzo Salemme. Dopo la morte della madre due fratelli dovranno prendersi cura del terzo fratello, affetto da autismo. Per i protagonisti sarà un compito molto difficile.

Stasera in Tv giovedì 29 dicembre 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2017, La Torre Nera con Idris Elba. Il giovane Jake si ritrova suo malgrado in un universo parallelo, seguendo le sue strambe visioni. Incontrerà vari personaggi. Tra questi c’è anche il pistolero Roland che ha una missione da compiere.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film giallo del 2022, The outfit con Mark Rylance. Anno 1956. Il sarto inglese Leonard decide di aprire una piccola sartoria i uno dei quartieri più pericolosi della città. I suoi clienti migliori diventano gli uomini di un clan della mafia irlandese. Si ritroverà coinvolto in una faida.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film fantastico del 2009, Harry Potter e il Principe Mezzosangue con Daniel Radcliffe. Harry sta ormai per iniziare il suo sesto anno di studi presso la prestigiosa scuola di Hogwarts. Un giorno però trova un misterioso libro che lo aiuterà a raccogliere preziose informazioni su Lord Voldemort.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2022, Blacklight con Liam Neeson. Travis Block, ex agente dell’FBi decide di chiedere l’aiuto di un giornalista per indagare insieme riguardo un complotto che sta coinvolgendo anche i livelli più alti della polizia federale.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 2016, Money Monster- L’altro faccia del denaro con George Clooney. All’interno della propria trasmissione il conduttore tv Lee Gates fornisce ai telespettatori preziosi consigli sugli investimenti. Un giorno però irrompe in studio un ragazzo che lo prende in ostaggio.