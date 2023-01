Ascolti Tv domenica 1 gennaio 2023, Danza con Me 17.9%, Concerto per la pace 12.3%

Condividi su

Ascolti Tv domenica 1 gennaio 2023. Roberto Bolle con lo show Danza con me, in onda su Rai 1, vince nel prime time superando Concerto per la Pace – 30 Anni di Natale in Vaticano. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 1 gennaio 2023, il prime time

Su Rai Danza con me ha registrato 2.798.000 telespettatori con 17.9% Su Rai 2 Pinocchio è visto da 1.183.000 persone con 6.5% Per Rai 3 Sempre amici 950.000 spettatori con 5.6% Su Canale 5 Concerto per la Pace – 30 Anni di Natale in Vaticano 1.867.000 telespettatori con 12.3%. Su Rete 4 Hachiko – Il tuo migliore amico942.000 spettatori con 5.3% Per Italia 1 Il cosmo sul comò è visto da 1.421.000 persone con 7.8% Su La 7 Cocoon – L’energia dell’universo 334.000 spettatori con 1.9% Su Tv8 Mike & Dave – Un matrimonio da sballo 293.000 spettatori con 1.7% Per NOVE Little Big Italy 414.000 con 2.3%; 297.000 con 2.6%

La fascia preserale

Caduta Libera quasi al 18%

Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei 7 2.370.000 con 15.8%.L’Eredità Weekend 3.504.000 con 20.8% Su Rai 2 Il principe che ho sempre sognato 752.000 spettatori con 4.4% Per Rai 3 TGR 2.715.000 con 15.5%. Blob 1.078.000 con 5.8% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.120.000-14.1%. Caduta Libera! 3.013.000 -17.9% Su Rete 4 Tempesta d’Amore 741.000 telespettatori con 3.9%. Per Italia 1 C.S.I. 620.000 spettatori con 3.5%

Ascolti Tv domenica 1 gennaio 2023, l’access prime time

Soliti Ignoti al 22.1%

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è visto da 4.238.000 spettatori con 22.1%. Su Rai 3 Speciali Storia 677.000 spettatori con 3.6%.. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.079.000 spettatori con 16.1%. Su La 7 Uozzap! Collezione 750.000 spettatori con 3.9%.

Ascolti Tv domenica 1 gennaio 2023, daytime mattutino

Angelus al 27.7%

Su Rai 1 Angelus 2.801.000-27.7%. Concerto Capodanno La Fenice 2023 3.283.000- 26.4%

Su Rai 2 Tg Sport 269.000-3.2%, Semplicemente una favola 490.000- 4.7% Per Rai 3 Mi Manda Raitre 436.000 con7.2%. O anche No 297.000 con 3.9% Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 975.000-10.8%. Melaverde 1.808.000 -16.2% Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali è visto da 234.000 persone con 2.8% Per Italia 1 Sport Mediaset 746.000 spettatori con 5.4% Su La 7 Uozzap! Collezione 109.000-1.3%. L’aereo più pazzo del mondo 168.000-1.4%



Day time pomeridiano

La seconda parte di Domenica In al 23.2%

Per Rai 1 Domenica In 2.664.000 -20.8%; 2.769.000-23.2% Su Rai 2 Concerto di Capodanno Vienna 2023 2.217.000 spettatori con 17% Per Rai 3 Le Avventure di Pinocchio 743.000-6.3%).Kilimangiaro 1.009.000-7.8%; 1.472.000 -10.4% Su Canale 5 C’è post@ per te 1.157.000 con 9.4%. Natale a 4 zampe 1.179.000 con 9.2% Su Rete 4 Il dottor Zivago 448.000 spettatori con 3.6%. Per Italia 1 E-Planet 553.000 con 4%. La piccola principessa 622.000 con 5% Su La 7 Casa mia, casa mia… 387.000-3.2%. E’ arrivato mio fratello 414.000-2.7%

Ascolti Tv domenica 1 gennaio 2023, seconda serata

Speciale Tg1 sotto il 7%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 491.000 spettatori con 6.9%. Su Rai 2 Il mistero della casa del tempo 357.000 spettatori con 3.6%. Per Rai 3 Il cammino per Santiago 292.000 persone con 4.8%. Su Canale 5 Tg5 Notte 566.000 spettatori con 9.5% Su Rete 4 E’ complicato 408.000 persone con 5% Per Italia 1 La leggenda di Al, John & Jack è seguito da 683.000 spettatori con 7%