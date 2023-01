Nuovi Eroi 2-6 gennaio, le storie raccontate nello show di Rai 3

Condividi su

Da lunedì 2 a venerdì 6 gennaio, dalle ore 20:15 su Rai 3, è prevista l’ultima settimana di programmazione di Nuovi Eroi. Lo show, che racconta le storie di eroismo quotidiano, è fruibile in streaming su Rai Play.

Nuovi Eroi 2-6 gennaio, la storia di Michele Farina

Nuovi Eroi è un format originale Rai, realizzato da Rai Approfondimento in collaborazione con la Stand By Me. La produttrice creativa è Simona Ercolani, mentre gli autori sono Coralla Ciccolini e Andrea Felici. La regia, infine, è di Eleonora Ceci.

Alla realizzazione dello show ha collaborato il Quirinale. Nel programma, infatti, sono raccontate le esistenze dei cittadini e delle cittadine che hanno ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza de l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Su Rai 3, a Nuovi Eroi di lunedì 2 gennaio, è raccontata la storia di Michele Farina, originario della Brianza. Inizia a scrivere nei giornali locali all’età di 13 anni, riuscendo ad arrivare a coronare il sogno di diventare cronista al Corriere della Sera. Nel contempo alla mamma è diagnosticato l’Alzheimer e così Michele sceglie di realizzare una lunga inchiesta sulla malattia. Inoltre ha fondato sul tema un Festival, intitolato Alzheimer Fest.

La vicenda di Anna Fiscale

Nuovi Eroi del 3 gennaio ha come protagonista Anna Fiscale, che nasce a Verona da una famiglia molto attenta ai temi sociali. Pratica volontariato sin dalla giovane età e, dopo varie esperienze di lavoro all’estero, ha scelto di fondare nella città scaligera l’impresa sociale Quid. L’azienda realizza indumenti con il solo utilizzo di tessuti di rimanenza e impiega persone (in particolare donne) con un passato di fragilità.

Su Rai 3, in Nuovi Eroi del 04/01, si narra la vicenda di Don Luigi D’Errico. Originario di Roma, dopo essere cresciuto in un ambiente borghese decide di sposare il mondo della fede. Da parroco ha trasformato la propria sagrestia in un luogo aperto a tutti, nel quale convivono persone diverse tra loro ma accomunate da bisogni comuni.

Nuovi Eroi 2-6 gennaio, si chiude con Fessah Alganesh

Giovedì 5 gennaio, a Nuovi Eroi su Rai 3, si parla di Matteo Mazzarotto e Ivana Perri. Il primo ha dedicato la sua intera esistenza alla disabilità, problematica che conosce da vicino. Fonda, a tal proposito, la comunità Il Carro, nella quale sono offerte cure e affetto alle persone diversamente abili. A lui si è unito la fidanzata Ivana, sin da subito ha sposato in pieno il progetto.

L’ultima settimana di Nuovi Eroi termina con la storia di Fessah Alganesh. Quest’ultima, cittadina italiana (abita a Roma) ma originaria dell’Eritrea, è fortemente impegnata sul versante della lotta al traffico di esseri umani. Grazie al suo attivismo è riuscita a far liberare oltre 30 mila profughi che erano stati imprigionati in vari Stati africani, tra i quali Sudan, Sinai e l’Etiopia.