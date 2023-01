Ascolti Tv lunedì 2 gennaio 2023, Il Re leone 16.5%, GF Vip 21.9%

Condividi su

Ascolti Tv lunedì 2 gennaio 2023.Anche questa settimana vince nel prime time il GF Vip che supera Il Re Leone, in onda su Rai 1. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 2 gennaio 2023, il prime time

Su Rai 1 Il Re Leone ha registrato 3.031.000 spettatori con 16.5% Su Rai 2 Delitti in Paradiso 1.272.000 spettatori con 6.6% Per Rai 3 Report è visto da 1.458.000 persone con 7.9% Su Canale 5 Grande Fratello Vip 7 è visto da 2.951.000 persone con 21.9% Su Rete 4 Non ci resta che piangere 1.069.000 spettatori con 6% Per Italia 1 Top Gun 1.290.000 spettatori con 6.8% Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare 459.000 spettatori con2.8% Su Tv8 Natale in Affitto 445.000 spettatori con 2.3% Per NOVE Basket Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano 253.000 -1.2%

Ascolti Tv lunedì 2 gennaio 2023, la fascia preserale

L’Eredità al 23.7%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.251.000-22.1% L’Eredità 4.078.000-23.7% Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 669.000 spettatori con 3.4% Per Rai 3 Blob 1.051.000 con 5.4%. Nuovi Eroi 934.000 con 4.6%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.867.000-13.2%. Caduta Libera 3.043.000 -17.9% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 726.000 spettatori con 3.7%. Per Italia 1 CSI 856.000 persone con 4.6%. Su La 7 Lingo – Parole in Gioco ha registrato 276.000 spettatori con 1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha registrato 483.000 telespettatori con 2.7% Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più?482.000 spettatori con 2.6%.

Ascolti Tv lunedì 2 gennaio 2023, l’access prime time

Un Posto al Sole al 7.9%

Su Rai 1 Soliti Ignoti-Il Ritorno 4.611.000 spettatori con 22%. Su Rai 2 Tg2 Post 910.000 spettatori con 4.3%. Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.289.000-6.3%. Un Posto al Sole 1.659.000-7.9% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.896.000 spettatori con 18.7% Su Rete 4 Controcorrente 806.000-3.9%, 857.000 -4.1%

Per Italia 1 NCIS 1.437.000 spettatori con 6.9% Su La7 In Onda ha registrato 1.414.000 telespettatori con 6.8% Su Tv8 4 Hotel 656.000 spettatori con 3.2%.

Daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 16.2%

Su Rai 1 Storie Italiane 906.000 -17.1%; 942.000 -15.6% E’ Sempre Mezzogiorno 1.739.000 -16.2% Su Rai 2 I Fatti Vostri 543.000-8.1%,895.000-8.6% Per Rai 3 Agorà 358.000-6.9%. Agorà Extra 382.000 – 7.2% Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.087.000- 21%, 977.000-18.3% . Forum 1.265.000 – 15.6% Su Rete 4 Monk è visto da 137.000 persone con 2.3% Per Italia 1 Sport Mediaset 869.000 spettatori con 6.1%. Su La 7 L’Aria che Tira 215.000-3.4% ; 371.000-3.3%

Ascolti Tv lunedì 2 gennaio 2023, day time pomeridiano

Geo quasi al 13%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.832.000 con 16,5%. La vita in diretta 2.690.000 con 22.2% Su Rai 2 Ore 14 724.000 con 5.8%. Bella Ma’462.000 con 4.6% Per Rai 3 Aspettando… Geo 954.000 con 9,5%. Geo 1.584.000 con 12.9% Su Canale 5 Un Altro Domani 1.184.000-12.1%. Hearts of Winter 1.015.000-8.7% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 542.000 spettatori con 4.4%. Per Italia 1 Il Gatto con gli Stivali 450.000 spettatori con 4.1%

Su La 7 Tagadà ha registrato 328.000 spettatori con 2.9%

Seconda serata

Illuminate al 5.2%

Su Rai 1 Natale tra le Stelle ha registrato 706.000 telespettatori con 7.8% Su Rai 2 The Net 129.000-1.6%; 73.000-1.5% Per Rai 3 Illuminate 632.000 spettatori con 5.2%. Su Canale 5 TG5 Notte è seguito da 587.000 telespettatori con 18.7% Su Rete 4 Pensavo Fosse Amore e invece era un Calesse 254.000 spettatori con 3.7% Per Italia 1 Il Corvo è visto da 519.000 persone con 5.6%