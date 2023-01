Primo Appuntamento 2023: dal 3 gennaio arriva su Real Time la nuova edizione tra conferme e novità

Condividi su

.Da martedì 3 gennaio debutta su Real Time Primo Appuntamento 2023 con 15 nuove puntate. Alla conduzione ritroviamo Flavio Montrucchio alla guida del programma dal 2019. Molte le novità previste.

Primo Appuntamento 2023, novità e nuova location

Dal 3 gennaio riparte Primo Appuntamento, una delle trasmissioni di dating show più amate. Per la nuova edizione il programma ha deciso di abbandonare la storica location per avviare le riprese in un altro ristorante.

Sin dalle prime stagione infatti le puntate sono state registrate al Ristorante Geco, nel quartiere Eur della città di Roma. Stavolta Flavio Montrucchio e il suo staff si trasferiscono in una villa d’epoca a Tivoli, alle porte dei Roma, che contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più romantica. Qui il conduttore è pronto ad accogliere i numerosissimi single provenienti da tutta Italia che sperano attraverso un appuntamento al buio di incontrare la propria anima gemella.

La novità è che in ogni incontro il primo single che arriva al ristorante troverà sul bancone dell’aperitivo o al tavolo un indizio chiave. Lo aiuterà a scoprire in anteprima qualcosa della persona che sta per incontrare, fantasticando così nell’attesa su chi potrebbe trovarsi davanti una volta iniziata la cena.

Al centro del programma, oltre agli incontri al buio, rimane il viaggio nei sentimenti e nella vita dei protagonisti, spesso segnata da eventi gioiosi o da episodi drammatici. Un racconto umano e universale dove trovano infatti spazio anche storia di riscatto, inclusività, convivenza con delle patologie, stigma sociale e voglia di superare i propri limiti.

Come sempre nel corso delle puntate si alterneranno persone più giocoso e disinvolte a quelle più riservate e timide che a volte faticano maggiormente ad aprirsi agli altri.

Per distaccarsi dalle edizioni passate Flavio Montrucchio ha anche optato per un cambio look. Lasciata la storica giacca rossa il conduttore indosserà infatti un completo più scuro.

Primo Appuntamento, le novità nel cast

Nella nuova edizione di Primo Appuntamento, accanto a Flavio Montrucchio ritroviamo lo storico barman Mauro e il suo personale di sala puntuale e accogliente. New entry è invece è la nuova maître Barbara Antonini, solare e professionale. Ha il compito di far sì che tutto all’interno del locale sia perfetto e impeccabile.

Flavio Montrucchio inoltre ha deciso di avere maggiore interazione con i propri ospiti. Ma anche di sentirsi più coinvolto nel corso delle cene durante le quali cercherà di fornire preziosi consigli sull’amore.

Primo Appuntamento è è realizzato da Stand by me per Warner Bros. Discovery. Tutte le puntate saranno disponibili on demand sulla piattaforma Discovery+.