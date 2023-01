Ascolti TV sabato 7 gennaio 2023, C’è Posta per Te 30.2%, Tali e Quali 18.9%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 7 gennaio 2023.C’è Poste per te , in onda su Canale 5, trionfa nel prime time superando Tali e Quali. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 7 gennaio 2023, il prime time

Su Rai 1 Tali e Quali ha registrato 3.252.000 spettatori con 18.9% Su Rai 2 La Bella Stagione è visto da 737.000 persone con 4% Per Rai 3 Città Segrete 1.184.000 telespettatori con 6.91%. Su Canale 5 C’è Poste per te 4.898.000 spettatori con 30.2% Su Rete 4 Gran Torino è visto da 525.000 persone con 2.88%

Per Italia 1 Cattivissimo Me 2 824.000 spettatori con 4.34% Su La 7 Giochi di Potere 386.000 spettatori con 2.07%. Su Tv8 Un Incontro Regale 365.000 spettatori con 1.9% Per NOVE l Monaco 241.000 spettatori con 1.3%

La fascia preserale

Blob al 5%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.788.000 -19.7%. L’Eredità 3.780.000-23.3% Su Rai 2 NCIS New Orleans 444.000-2.82% NCIS Los Angeles 554.000-3.11% Per Rai 3 Tg Regione 2.436.000-14.51%. Blob 899.000 -5% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.413.000-17.13% Caduta Libera 2.973.000 -18.45% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 745.000 spettatori con 4.1%. Per Italia 1 Studio Aperto Mag 623.000 spettatori con 4.11%

Ascolti Tv sabato 7 gennaio 2023, l’access prime time

Le Parole al 7.2%

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha registrato 4.237.000 spettatori con 21.72%. Su Rai 2 TG2 Post 868.000 spettatori con 4.41%. Su Rai 3 Le Parole 1.400.000 spettatori con 7.2% Su Canale 5 Striscia La Notizia 3.642.000 persone con 18.71% Su Rete 4 Controcorrente 759.000- 4%, 688.000-3.5% Su La 7 In Onda è visto da 688.000 persone con 3.54%

Daytime mattutino

Linea Verde Life al 19.6%

Su Rai 1Linea Verde Start 1.424.000-16.49%. Linea Verde Life 2.376.000-19.6% Su Rai 2 Cook 40 247.000- 3.83%. Un Ciclone in Convento 359.000-3.63% Per Rai 3 Agorà Weekend 234.000- 5%. Mi Manda Rai3 275.000 -5.23% Su Canale 5 Forum ha registrato 1.189.000 spettatori con 14.7% Su Rete 4 Farfallon 170.000 spettatori con 2.98%. Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 802.000 spettatori con 5.6%. Su La 7 Omnibus 58.000-2.61%, 152.000-3.1% Coffee Break Sabato 168.000- 3.11%.

Ascolti Tv sabato 7 gennaio 2023, day time pomeridiano

Tv Talk Remix al 7.3%

Su Rai 1 Linea Bianca 1.668.000-12.35%.Italia Sì 1.543.000- 13.33%, 2.130.000-16.6% Su Rai 2 Viaggio a Oriente con Donnaventura 411.000-3%. Top 384.000-3.2%

Per Rai 3 TV Talk Remix 814.000 -7.3%. Frontiere 695.000-6.38% Su Canale 5 Verissimo 2.213.000-20.19%; 2.138.000-17.02% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 613.000 -4.7%. TG4 Diario del Giorno 282.000-2.6% Per Italia 1 Freedom – Oltre il Confine 440.000 spettatori con 3.49% Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare 268.000 spettatori con 2.27%

Ascolti Tv sabato 7 gennaio 2023, seconda serata

Premio Tenco al 7.3%

Su Rai 1 Premio Tenco ha registrato 538.000 spettatori con 7.3% Su Rai 2 TG2 Dossier 225.000 spettatori con 1.71% Per Rai 3 TG3 Mondo è visto da 449.000 persone con 4.43% Su Rete 4 Il Fuggitivo è visto da 324.000 persone con 4.4% Per Italia 1 Gremlins 282.000 telespettatori con 2.4%