Boomerissima, il nuovo show di Alessia Marcuzzi da gennaio su Rai 2

Alessia Marcuzzi torna ufficialmente in tv con Boomerissima, il nuovo format di Rai 2. Dopo un lungo periodo sabbatico riapparirà nel ruolo di conduttrice. L’ex volto Mediaset prenderà le redini di uno show che pone a confronto generazioni diverse in arrivo da gennaio sulla seconda rete della tv di Stato.

Il format tv ideato dalla Marcuzzi

Dopo tentennamenti di sorta e slittamenti, finalmente è confermato: Boomerissima, il varietà ideato dalla Marcuzzi, andrà in onda da martedì 10 gennaio in prima serata su Rai 2 per quattro appuntamenti. Il debutto di questo nuovo programma segna l’atteso ritorno dell’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi in televisione. E tiene a battesimo il passaggio dalla casa storica Mediaset all’emittente di viale Mazzini.

Boomerissima, format concepito da un’idea di Alessia Marcuzzi, fu proposto a Stefano Coletta, direttore dell’intrattenimento prime time Rai, che accettò di buon grado il progetto, tanto da inserirlo nella stagione televisiva 2022-2023. La conduttrice ha fatto sapere che la lampadina creativa le si è accesa dopo una chiacchierata tete-à-tete con il figlio Tommaso, nato dalla relazione con l’ex compagno, l’allenatore di calcio Simone Inzaghi.

Cuore pulsante dello show targato Rai 2, il confronto tra universi e generazioni polarizzati. Il tutto si svolge in un incontro-scontro costruttivo tra i cosiddetti boomer – nel gergo giovanile sono gli over 40 – e i millennial. In un arco temporale che abbraccia gli anni Settanta sino alla contemporaneità. Boomerissima, che inizialmente doveva partire il 22 novembre, ha cambiato programmazione nel palinsesto Rai, slittando a gennaio 2023. Proprio in questi giorni si stanno effettuando le registrazioni delle successive puntate presso gli studi Frizzi di Roma, storici Dear.

La formula boomer vs millenial nel varietà di Rai 2

Come preannunciato dalla conduttrice, Boomerissima è uno show imperniato su diversi elementi catalizzatori: musica, film, sport, mode, oggetti, fatti di cronaca. Racconta una parabola che ingloba gli anni 70′, 80′, 90′ e 2000 comparandoli con l’attualità, e gli eventi contemporanei. Tutto ciò per far emergere il racconto dei genitori rispetto ai tempi andati o quello delle giovani generazioni, dei figli, con tutto il bagaglio proprio.

Sono previsti ospiti speciali in ogni puntata del varietà della Marcuzzi che si intratterranno tra racconti personali, ricordi, travestimenti, duelli tra generazioni. Il nuovo format di Rai 2 sarà strutturato in tre parti. Una in studio, una in esterno che prevede la conduttrice andare in strada per coinvolgere i passanti, in simbiosi con il pubblico. E una parte in scena da casa della Pinella che avrà delle sorprese.

Ecco i primi nomi dei vip che saranno ospiti a Boomerissima. Invitati dalla Marcuzzi nel suo varietà, Luciana Littizzetto, Elettra Lamborghini, Gianmarco Tamberi, E poi Tommaso Zorzi, Max Pezzali e Francesco Facchinetti. Nel parterre dei boomer a rappresentare la categoria ci sarà la cantante Sabrina Salerno, il conduttore radio televisivo Max Giusti. E l’attrice romana Claudia Gerini. A difesa delle istanze dei millennial presenzierà nel programma l’attrice Valentina Romani, apparsa in fiction quali Che Dio ci aiuti 4, Un passo dal cielo 3, La porta rossa e da ultimo nella miniserie Alfredino, una storia italiana.

Stando ad alcune indiscrezioni trapelate pare che durante le riprese sarebbe scoppiato un acceso alterco tra due protagonisti in particolare della prima puntata al debutto. Una lite furibonda a colpi di battute al vetriolo tra Tommaso Zorzi (millenial) e Claudia Gerini (boomer).

Boomerissima è un format prodotto dalla Rai in collaborazione con la società di produzione televisiva Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti.