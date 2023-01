Ascolti Tv lunedì 9 gennaio 2023, Il Nostro Generale 19.9%, GF Vip 20.1%

Condividi su

Ascolti Tv lunedì 9 gennaio 2023. Il Nostro Generale vince nel prime time superando GF Vip, in onda su Canale 5. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 9 gennaio 2023, il prime time

Su Rai 1 Il Nostro Generale ha registrato 3.957.000 spettatori con 19.9% Su Rai 2 Boss in Incognito 1.265.000 spettatori con 7% Per Rai 3 Report è visto da 1.533.000 persone con 7.7% Su Canale 5 Grande Fratello Vip 7 è visto da 2.682.000 persone con 20.1% Su Rete 4 Quarta Repubblica 687.000 spettatori con 4.4% Per Italia 1 Fast & Furious 5 1.273.000 persone con 6.7% Su La 7 Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato 428.000 spettatori con 2.4% Su Tv8 Nonno questa volta è guerra 442.000 telespettatori con 2.2% Per NOVE Maschi contro femmine è visto da 374.000 persone con 2%

Ascolti Tv lunedì 9 gennaio 2023, la fascia preserale

L’Eredità al 25.5%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.364.000-22.3%.L’Eredità 4.650.00-25.5% Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 624.000 spettatori con 3% Per Rai 3 Blob 1.031.000 – 4.9% e Caro Marziano 1.027.000- 4.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo 3.115.000-20.9%. Avanti un Altro 4.070.000-22.8% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 890.000 spettatori con 4.2%. Per Italia 1 CSI 687.000 persone con 3.5%. Su La 7 Lingo – Parole in Gioco ha registrato 330.000 spettatori con 1.9%. Su Tv8 Celebrity Chef 391.000 spettatori con 2% Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più?508.000 spettatori con 2.6%.

Ascolti Tv lunedì 9 gennaio 2023, l’access prime time

Un Posto al Sole al 7.2%

Su Rai 1 Soliti Ignoti-Il Ritorno 4.845.000 spettatori con 21.7%. Su Rai 2 Tg2 Post 801.000 spettatori con 3.6%. Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.480.000-6.8%. Un Posto al Sole 1.620.000-7.2% Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.300.000 spettatori con 19.3% Su Rete 4 Stasera Italia 934.000 con 4.3%; 799.000 con 3.6%

Per Italia 1 NCIS 1.441.000 spettatori con 6.5% Su La7 Otto e Mezzo 1.635.000 spettatori con 7.3%. Su Tv8 100% Italia 551.000 telespettatori con 2.5%

Daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 17.3%

Su Rai 1 Storie Italiane 1.104.000 -23.8%; 999.000 -18.2% E’ Sempre Mezzogiorno 999.000 -17.3% Su Rai 2 I Fatti Vostri 541.000 con 9%; 899.000 con 9.4% Per Rai 3 Agorà 298.000-6.2%. Agorà Extra 226.000– 4.9% Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.065.000-22.1% ; 888.000-19.2% . Forum 1.315.000– 17.5% Su Rete 4 Monk è visto da 101.000 persone con 1.8% Per Italia 1 Sport Mediaset 754.000 spettatori con 5.8%. Su La 7 L’Aria che Tira 278.000-4.9%; 457.000-4.4%

Ascolti Tv lunedì 9 gennaio 2023, day time pomeridiano

Geo quasi al 13%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.723.000 con 15.7%. La vita in diretta 2.563.000 con 21.4% Su Rai 2 Ore 14 715.000 con 5.9% BellaMa’ 463.000 con 4.7%. Per Rai 3 Aspettando… Geo 771.000 con 7,9%. Geo 1.490.000 con 12.4% Su Canale 5 Uomini e Donne 2.912.000-26.4% Amici 2.060.000-21.1% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 608.000 spettatori con 5%. Per Italia 1 I Simpson 550.000 con 4.3%; 659.000 con 5.4%

Su La 7 Tagadà 342.000 con 3.3%. Tagadà #Focus 247.000 con 2.5%

Seconda serata

Illuminate al 3.7%

Su Rai 1 Cronache Criminali 1.367.000 telespettatori con 12.6%. Su Rai 2 Favolacce 140.000 spettatori con 2.2%. Per Rai 3 Illuminate 480.000 spettatori con 3.7%. Su Canale 5 TG5 Notte è seguito da 492.000 telespettatori con 19.6% Su Rete 4 Motive è visto da 141.000 persone con 3.2% Per Italia 1 Sport Mediaset – Monday Night 422.000 spettatori con 4.3%