Che Dio ci aiuti 7, la conferenza stampa: trama, cast, interventi

Martedì 10 gennaio, dalle ore 12:00, è prevista la conferenza stampa di Che Dio ci aiuti 7. La fiction torna in onda giovedì 12 gennaio, in prima serata su Rai 1. Le nuove puntate sono molto attese per via dell’addio di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. Sempre più protagonista, invece, è Azzurra, novizia che ha il volto di Francesca Chillemi. All’incontro interviene la Direttrice Rai Fiction Maria Pia Ammirati. Con lei Luca e Matilde Bernabei della società di produzione Lux Vide. Presente il regista Francesco Vicario. Interviene, infine, il cast, ovvero Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi e Pierpaolo Spollon.

Che Dio ci aiuti 7 conferenza stampa, le prime dichiarazioni

La conferenza stampa di Che Dio ci aiuti 7 inizia con una clip di presentazione dei nuovi appuntamenti, nel quale è mostrata all’opera la new entry Elena D’Amario.