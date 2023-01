Ascolti Tv lunedì 16 gennaio 2023, Il Nostro Generale 18.8%, GF Vip 19.7%

Condividi su

Ascolti Tv lunedì 16 gennaio 2023. Il Nostro Generale vince nel prime time superando GF Vip, in onda su Canale 5. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 16 gennaio 2023, il prime time

Su Rai 1 Il Nostro Generale ha registrato 3.654.000 spettatori con 18.8% Su Rai 2 Boss in Incognito 1.479.000 spettatori con 7% Per Rai 3 Report è visto da 1.483.000 persone con 7.4% Su Canale 5 Grande Fratello Vip 7 è visto da 2.570.000 persone con 19.7% Su Rete 4 Quarta Repubblica 842.000 spettatori con 5.4% Per Italia 1 Fast & Furious 6 1.099.000 persone con 6.1% Su La 7 Giovanni Falcone404.000 spettatori con 2.1% Su Tv8 Zlatan 482.000 spettatori con 2.5%. Per NOVE Matteo Messina Denaro – Il Superlatitante 187.000 spettatori con 0.9%

Ascolti Tv lunedì 16 gennaio 2023, la fascia preserale

L’Eredità al 24.8%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.396.000-21.7%. L’Eredità 4.584.000-24.8% Su Rai 2 Hawaii Five O 552.000-3.1%FBI 727.000 -3.5% Per Rai 3 Blob 1.009.000-4.8%. Caro Marziano 1.093.000- 5% Su Canale 5 Avanti il Primo 2.664.000-17.4%. Avanti un Altro 3.873.000-21.2% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 835.000 spettatori con 3.9%. Per Italia 1 CSI 645.000 persone con 3.2%. Su La 7 Our Godfather – La Vera Storia di Tommaso Buscetta 273.000 con 1.7% Su Tv8 Celebrity Chef 368.000 spettatori con 1.9% Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 562.000 spettatori con 2.8%.

Ascolti Tv lunedì 16 gennaio 2023, l’access prime time

Un Posto al Sole al 7.2%

Su Rai 1 Soliti Ignoti-Il Ritorno 4.801.000 spettatori con 21.6%. Su Rai 2 Tg2 Post 1.198.000 spettatori con 5.4%. Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.640.000-7.5%. Un Posto al Sole 1.752.000-7.9% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.866.000 spettatori con 17.5% Su Rete 4 Stasera Italia 1.009.000-4.6%; 997.000-4.5%

Per Italia 1 NCIS 1.386.000 spettatori con 6.2% Su La7 Otto e Mezzo 1.746.000 spettatori con 7.8%. Su Tv8 100% Italia 617.000 telespettatori con 2.8%

Daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 17.2%

Su Rai 1 Storie Italiane 617.000 -20.6%; 1.346.000 -21.7% E’ Sempre Mezzogiorno 1.881.000 -17.2% Su Rai 2 I Fatti Vostri 572.000 -8.4%, 937.000-9% Per Rai 3 Agorà 292.000 -6.1%. Agorà Extra 278.000 – 5.8% Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.190.000- 25.1%, 1.103.000- 22.6% . Forum 1.454.000 – 17.5% Su Rete 4 Monk è visto da 107.000 persone con 1.7% Per Italia 1 Sport Mediaset 682.000 spettatori con 4.9%. Su La 7 L’Aria che Tira 343.000- 5.3%, 413.000-3.7%

Ascolti Tv lunedì 16 gennaio 2023, day time pomeridiano

Geo al 10.4%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 2.065.000 con 18.1%. La vita in diretta 2.975.000 con 23.1% Su Rai 2 Ore 14 696.000- 5.6%. Bella Ma’ 569.000-5.6% Per Rai 3 Aspettando… Geo 1.030.000 con 8.1%. Geo 1.464.000 con 10.4% Su Canale 5 Uomini e Donne 2.667.000 –23,3% Amici 1.950.000-19.5% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 670.000 spettatori con 5.3%. Per Italia 1 I Simpson 487.000 -3.7%, 551.000-4.3%, 502.000-4.2%

Su La 7 Tagadà 364.000 con 3.4%. Tagadà #Focus 385.000 con 3.8%

Seconda serata

Blob dedicato a Gina Lollobrigida al 4.3%

Su Rai 1 TG1 Speciale 1.677.000 spettatori con 16.1% Su Rai 2 Restart 205.000 spettatori con 2.9% Per Rai 3 Blob- Gina Lollobrigida 540.000 telespettatori con 4.3% Su Canale 5 TG5 Notte è seguito da 481.000 telespettatori con 17.3% Per Italia 1 Sport Mediaset Monday Night 397.000 spettatori con 4.4%