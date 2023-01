Stasera in tv martedì 17 gennaio 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 17 gennaio 2023. Su Raitre, l’attualità con #Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer. Su Canale 5, Calcio Coppa Italia: Napoli-Cremonese.

Stasera in tv martedì 17 gennaio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Il nostro generale. Due episodi: il primo s’intitola, “Il ritorno“. Dalla Chiesa (Sergio Castellitto) presenta Emanuela ai figli, ma la loro serenità è sconvolta dalla notizia che i terroristi hanno ucciso il generale Enrico Riziero Galvanigi. In seguito, Roberto Peci, fratello del brigatista pentito Patrizio Peci, viene rapito. A seguire, l’ultimo episodio, “Sagunto“. Sotto la guida del nuovo capo, Giovanni Senzani, i brigatisti rossi processano e uccidono Roberto Peci. Nel 1982 Dalla Chiesa accetta di tornare a Palermo come prefetto per riprendere la lotta contro la mafia.

Su Raidue, alle 21.20, il varietà Boomerissima. Alessia Marcuzzi presenta la seconda puntata dello show che racconta gli Anni 80, 90 e 2000 e li mette a confronto con il presente. In studio questa sera ci sono Lodovica Comello, Corona, Geppi Cucciari, Francesca Manzini, Giorgio Mastrota, Mietta, Francesco Paolantoni, Riki e Pierpaolo Spollon.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Neppure il Natale ha fermato o almeno interrotto la follia della guerra in Ucraina, dove anzi sono proseguiti bombardamenti e barbarie contro i civili. Bianca Berlinguer ne parla ancora una volta, senza trascurare però le ultime notizie sulla situazione politica ed economica del nostro Paese.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Non bastavano i salatissimi rincari di luce e gas: con l’inizio del nuovo anno si sono aggiunti gli aumenti dei pedaggi autostradali, per non parlare dei beni alimentari di prima necessità. Se ne parla diffusamente nello studio di Mario Giordano, sempre in prima linea nella difesa dei telespettatori.

Su Canale 5, alle 21.00, Coppa Italia: Napoli-Cremonese. Si completa questa settimana il programma degli ottavi di Coppa Italia, manifestazione che anche quest’anno è trasmessa in esclusiva da Mediaset. Stasera è di scena il Napoli, protagonista della prima fase della stagione: gli uomini di Luciano Spalletti ospitano al Maradona la neopromossa lombarda.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Un altro martedì sera con gli inviati del programma ideato da Davide Parenti e condotto da Belen Rodriguez con Teo Mammucari. Al loro fianco, i comici Max Angioni e Eleazaro Rossi con un ospite a sorpresa. Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su Mediaset Infinity.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Per raccontare le tribolazioni degli italiani in questo momento assai delicato, Giovanni Floris si affida ai sondaggi di Nando Pagnoncelli, che illustrano lo stato d’animo dei cittadini, e alla discussione in studio con i suoi ospiti.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento. Flavio Montrucchio ospita nel suo ristorante Noemi e Cristian: lei cerca una storia seria, lui sembra avere le idee molto chiare. Emanuela e Silvio, invece, sono due single che hanno molte cose in comune e sono entrambi vedovi.

I film di questa sera martedì 17 gennaio 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 1999, di Jon Amiel, Entrapment, con Sean Connery, Catherine Zeta-Jones. McDougal, specializzato nel furto di opere d’arte, è sospettato di aver rubato un Rembrandt. L’assicurazione gli mette alle costole la sua agente migliore, la bella Virginia.

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 2008, di Roger Donaldson, La rapina perfetta, con Jason Statham. Londra. Terry, un balordo di mezza tacca, cerca di cambiar vita, ma l’incontro con una ragazza lo porta a tentare una rapina. Il colpo riesce, però il gioco gli sfugge di mano.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1962, di Joseph Newman, I 300 di Fort Canby, con George Hamilton. In un fortino in territorio Apache due tenenti litigano per una ragazza. Quando uno dei due viene ucciso dagli indiani, l’altro, sconvolto, rinuncia all’amore per il dovere.

Stasera in tv martedì 17 gennaio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 2015, di Ron Howard, Heart of the sea – Le origini di Moby Dick, con Chris Hemsworth. Inverno 1820: la nave comandata dal primo ufficiale Chase viene attaccata da una balena di enormi dimensioni. Pochi marinai si salvano; tra di loro il piccolo Thomas Nickerson.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Jasmila Zbanic, Quo vadis, Aida?, con Jasna Djuricic. Luglio 1995. L’esercito serbo ha occupato Srebrenica. Aida, un’insegnante di inglese di mezza età, con il marito e i due figli cerca rifugio e protezione in una base Onu.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2022, di Ludovico Di Martino, I viaggiatori, con Fabio Bizzarro, Matteo Schiavone, Andreagaia Wlderk. Max e i suoi amici sono alla ricerca del fratello di uno di loro, scomparso in circostanze poco chiare. Ma trovano un macchinario che li catapulta nel 1939, in piena epoca fascista, a Roma.