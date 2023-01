Ascolti TV mercoledì 25 gennaio 2023, Zack Cane Eroe 15.7%, L’Ora Legale 13.2%

Condividi su

Ascolti Tv mercoledì 25 gennaio 2023. Zack, Cane Eroe in onda su Rai 1 supera il film L’Ora Legale con Ficarra e Picone. Bene Chi l’ha visto?. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 25 gennaio 2023, il prime time

Su Rai 1 Zack, Cane Eroe ha registrato 3.013.000 telespettatori con 15.7% Su Rai 2 La Porta Rossa 3 è visto da 1.264.000 persone con 6.7% Per Rai 3 Chi l’ha Visto? 2.098.000 telespettatori con 12.1% Su Canale 5 L’Ora Legale è visto da 2.428.000 persone con 13.2% Su Rete 4 Controcorrente – Prima Serata 622.000 spettatori con 4.2% Per Italia 1 Io Vi Troverò 1.488.000 telespettatori con 7.4% Su La 7 Atlantide Speciale 455.000 spettatori con 2.9%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone 565.000 spettatori con 3.4% . Su Nove Prima o Poi Mi Sposo 444.000 spettatori con 2.3%.

La fascia preserale

Caro Marziano al 5.1%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.563.000 con 23.4%. L’Eredità 4.715.000 con 26% Su Rai 2 Hawaii Five O 572.000 con 3.3% The Rookie 699.000 con 3.4% Per Rai 3 Blob 1.047.000 con 5%. Caro Marziano 1.074.000 con 5.1% Su Canale 5 Avanti il Primo 2.754.000 con 18.6%. Avanti un Altro 3.820.000 con 21.6% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 785.000 persone con 3.7%. Per Italia 1 CSI è seguito da 733.000 spettatori con 3.7% Su La7 Lingo – Parole in Gioco 303.000 telespettatori con 1.7%. Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 361.000 spettatori con 1.9% Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 668.000 spettatori con 3.4%

Ascolti Tv mercoledì 25 gennaio 2023, l’access prime time

TG2 Post sotto il 4%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.923.000spettatori con 22.6%. Su Rai 2 TG2 Post è visto 825.000 spettatori con 3.8% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.407.000 -6.5%. Un Posto al Sole 1.811.000 -8.2%

Su Rete 4 Stasera Italia 912.000-4.2%, 777.000-3.5% Per Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.504.000 spettatori con 6.9%. Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.455.000 telespettatori con 6.6% Su Tv8 100% Italia 526.000 spettatori con 2.4% Per NOVE Don’t forget the lyrics! 520.000 spettatori con 2.4%.

Daytime mattutino

Forum supera E’ sempre Mezzogiorno

Su Rai 1 Storie Italiane 892.000 -18.1%; 1.230.000 -21.3% E’ Sempre Mezzogiorno 1.846.000 -17.7% Su Rai 2 I Fatti Vostri 737.000 spettatori con 8.6% Per Rai 3 Agorà 298.000 con 5.9%. Agorà Extra 222.000 – 4.6%. Elisir 416.000 – 7%. Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.143.000-22.8%, 1.125.000- 23% . Forum 1.578.000 con 20.2%. Su Rete 4 Hazzard ha registrato 120.000 spettatori con 2.4 %. Per Italia 1 Sport Mediaset 689.000 spettatori con 5.2%. Su La 7 L’Aria che Tira 263.000-4.4%, 411.000-3.8%

Ascolti Tv mercoledì 25 gennaio 2023, day time pomeridiano

Record Lo Sportello di Forum

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.893.000 -16.8%. La Vita in Diretta 2.558.000 con 21.1% Su Rai 2 Ore 14 598.000 con 4.9%. Bella Ma’ 485.000 con 5%

Per Rai 3 Aspettando Geo 736.000 con 7.5%. Geo 1.523.000 con 12.4% Su Canale 5 Uomini e Donne 2.989.000-26.8% . Amici 1.986.000 -2o.8%. Pomeriggio Cinque 1.939.000 -15.8% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 1.072.000 con 8.6% e Tg4 – Diario del Giorno 448.000 con 4.6% Per Italia 1 I Simpson 503.000 con 3.7%, 604.000 con 4.7%

Su La 7 Tagadà 348.000-3.3%.Tagadà Focus 317.000 – 3.3%

Ascolti Tv mercoledì 25 gennaio 2023, seconda serata

Porta a Porta al 10%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 1.239.000 telespettatori con 10% Su Rai 2 Stasera C’è Cattelan su Rai2 442.000 spettatori con 4.4% Per Rai 3 Tg3 Linea Notte 580.000 spettatori con 9.1% Su Canale 5 TG5 Notte 813.000 spettatori con 8.1%. Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali è visto da 83.000 spettatori con 3%. Per Italia 1 A Quiet Place – Un Posto Tranquillo 443.000 spettatori con 4.4%