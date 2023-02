Ascolti Tv martedì 31 gennaio 2023, Fernanda 17.1%, Inter-Atalanta 21.2%

Condividi su

Ascolti Tv martedì 31 gennaio 2023. L’incontro calcistico Inter-Atalanta, in onda su Canale 5, vince nel prime time superando Fernanda. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 31 gennaio 2023, il prime time

Su Rai 1 Fernanda ha registrato 3.231.000 spettatori con 17.1% Su Rai 2 Boomerissima è visto da 1.072.000 persone con 6.5% Per Rai 3 #Cartabianca 850.000 telespettatori con 5% Su Canale 5 Inter-Atalanta è visto da 4.418.000 da persone con 21.2% Su Rete 4 Fuori dal Coro 773.000 spettatori con 5.3% Per Italia 1 Le Iene Show ha registrato 1.456.000 spettatori con 10.5% Su La 7 diMartedì 987.000 con 5.7%. diMartedì Più 283.000 con 4.5%. Su Tv8 Tutto ciò che voglio per Natale 366.000 spettatori con 1.8%

La fascia preserale

L’Eredità al 26.8%

Su Rai 1L’Eredità – La Sfida dei 7 3.482.000 con 23.7%. L’Eredità 4.744.000 con 26.8%. Su Rai 2 Hawai Five O 550.000 con 3.3%. The Rookie 647.000 con 3.3%. Per Rai 3 Blob 1.032.000 con 5.1%. Caro Marziano 1.095.000 con 5.3%

Su Canale 5 Avanti il Primo 2.696.000-19.2%. Avanti un Altro 3.691.000-21.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 684.000 persone con 3.4%. Per Italia 1 CSI è seguito da 656.000 telespettatori con 3.4% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 224.000 spettatori con 1.3% Su Tv8 Celebrity Chef 251.000 persone con 1.4%

Ascolti Tv martedì 31 gennaio 2023, l’access prime time

Un Posto al Sole al 7%

Su Rai1 Soliti Ignoti 4.700.000 telespettatori con 21.4%. Su Rai 2 TG2 Post 681.000 telespettatori con 3.1% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.404.000 con 6.6%. Un Posto al Sole 1.562.000 con 7% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.960.000 spettatori con 18.8%. Su Rete 4 Stasera Italia 924.000 con 4.4; 757.000 con 3.4% Per Italia 1 NCIS 1.497.000 spettatori con 6.9% Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.600.000 telespettatori con 7.3% Su Tv8 100% Italia 518.000 persone con 2.4% Per NOVE Don’t Forget the Lyrics! ha registrato 483.000 spettatori con 2.2%.

Daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 17.5%

Su Rai 1 Storie Italiane 940.000 -20.1%; 866.000 – 15.9% E’ Sempre Mezzogiorno 1.744.000 – 17.5% Su Rai 2 I Fatti Vostri 610.000 con 10.3%; 850.000 con 9% Per Rai 3 Agorà 348.000 -7.3%. Agorà Extra 348.000 con 7.5% Elisir 243.000-5%. Su Canale 5 Mattino Cinque News 901.000-19%; 845.000-18.2% Forum 1.414.000 – 19.2% Su Rete 4 Hazzard ha registrato 114.000 spettatori con 2.4%. Per Italia 1 Sport Mediaset 712.000 spettatori con 5.5%. Su La 7 L’Aria che Tira 262.000 con 4.7%, 351.000 con 3.5%



Ascolti Tv martedì 31 gennaio 2023, day time pomeridiano

Bella Mà al 5.3%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.774.000 -16.5%. La Vita in Diretta 2.290.000 con 20.4% Su Rai 2 Ore 14 670.000 con 5.6%. BellaMa’ 491.000 con 5.3%. Nei tuoi Panni 287.000 con 2.9% Per Rai 3 Aspettando… Geo 675.000 – 7.4%. Geo 1.459.000 – 12.6%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.730.000 -25.5%. Amici 1.776.000 -19.8%. Pomeriggio Cinque 1.717.000 -15.3% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 710.000 – 5.9%. TG4 Diario del Giorno 308.000 – 3.3%. Per Italia 1 I Simpson 596.000 con 4.5%; 639.000 con 5.1% Su La 7 Tagadà 344.000 con 3.4% Tagadà Focus 308.000 con 3.4%

Ascolti Tv martedì 31 gennaio 2023, seconda serata

Cattelan al 6.3%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 671.000 telespettatori con 8.9% Su Rai 2 Stasera C’è Cattelan su Rai2 385.000 spettatori con 6.3% Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 346.000 persone con 5.6% Su Canale 5 Coppa Italia Live 1.335.000 telespettatori con 9.8% Su Rete 4 Testimone silenziosa – Prima parte 129.000 spettatori con 3.7% Per Italia 1 Chucky 293.000 telespettatori con 8.3%