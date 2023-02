Ascolti TV mercoledì 1 febbraio 2023, The Voice Senior 22%, Roma-Cremonese 17%

Condividi su

Ascolti Tv mercoledì 1 febbraio 2023. The Voice Senior, in onda eccezionalmente di mercoledì, vince nel prime time superando la partita Roma-Cremonese. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 1 febbraio 2023, il prime time

Su Rai 1 The Voice Senior 3 ha registrato 3.844.000 spettatori con 22% Su Rai 2 La Porta Rossa 3 è visto da 1.341.000 persone con 6.9% Per Rai 3 Chi l’ha Visto? 1.796.000 telespettatori con 10.3% Su Canale 5 Roma-Cremonese è visto da 3.503.000 persone con 17% Su Rete 4 Controcorrente – Prima Serata 587.000 spettatori con 4% Per Italia 1 Nanny Mcphee – Tata Matilda ha registrato 1.472.000 spettatori con 7.5% Su La 7 Atlantide Collection 405.000 spettatori con 2.8%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone 457.000 spettatori con 2.6% . Su Nove Al Posto Tuo ha registrato 255.000 spettatori con 1.3%

La fascia preserale

Caro Marziano al 5.6%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.202.000 con 21.5% L’Eredità 4.585.000 con 25.4% Su Rai 2 Hawaii Five O 549.000 con 3.2% The Rookie 676.000 con 3.4% Per Rai 3 Blob 992.000 con 4.8%. Caro Marziano 1.195.000 con 5.6% Su Canale 5 Avanti il Primo 2.582.000 con 17.8% Avanti un Altro 3.277.000 con 18.6% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 759.000 persone con 3.7%. Per Italia 1 Fiorentina-Torino è seguito da 1.415.000 spettatori con 9.1% Su La7 Lingo – Parole in Gioco 242.000 telespettatori con 1.4%. Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 346.000 spettatori con 1.9% Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 590.000 spettatori con 3.1%

Ascolti Tv mercoledì 1 febbraio 2023, l’access prime time

TG2 Post al 4.1%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5.207.000 spettatori con 23.8%. Su Rai 2 TG2 Post è visto 891.000 spettatori con 4.1% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.497.000 -7%. Un Posto al Sole 1.731.000-7.9%

Su Rete 4 Stasera Italia 962.000-4.5%, 951.000-4.3% Per Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.466.000 spettatori con 6.7%. Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.589.000 telespettatori con 7.3% Su Tv8 100% Italia 608.000 spettatori con 2.8% Per NOVE Don’t forget the lyrics! 519.000 spettatori con 2.4%.

Daytime mattutino

Forum supera E’ sempre Mezzogiorno

Su Rai 1 Storie Italiane 817.000 -14.1%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.687.000 -17.1% Su Rai 2 I Fatti Vostri 562.000 con 9.5%; 960.000 con 10.4% Per Rai 3 Agorà 333.000 con 6.6%. Agorà Extra 258.000 – 5.4%. Elisir 344.000 – 6.2%. Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.039.000-21%, 1.091.000- 22.6%. Forum 1.438.000 con 19.4%. Su Rete 4 Hazzard ha registrato 94.000 spettatori con 1.9 %. Per Italia 1 Sport Mediaset 687.000 spettatori con 5.4%. Su La 7 L’Aria che Tira 310.000- 5.5%, 419.000-4.2%

Ascolti Tv mercoledì 1 febbraio 2023, day time pomeridiano

Ore 14 al 5.6%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.680.000 -15.6% La Vita in Diretta 2.109.000 con 18.4% Su Rai 2 Ore 14 659.000 con 5.6%. Bella Ma’ 562.000 con 6%

Per Rai 3 Aspettando Geo 653.000 con 7.1%. Geo 1.513.000 con 12.7% Su Canale 5 Uomini e Donne 2.639.000 -24.5% . Amici 1.845.000 -2o.2%. Pomeriggio Cinque 1.702.000 -14.9% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 725.000 con 6.2% e Tg4 – Diario del Giorno 298.000 con 3.2% Per Italia 1 I Simpson 469.000 con 3.8%; 573.000 con 4.8%

Su La 7 Tagadà 370.000 -3.7%.Tagadà Focus 330.000 – 3.6%

Ascolti Tv mercoledì 1 febbraio 2023, seconda serata

Cattelan al 5%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 921.000 telespettatori con 16.2% Su Rai 2 Stasera C’è Cattelan su Rai2 534.000 spettatori con 5% Per Rai 3 Tg3 Linea Notte 596.000 spettatori con 9% Su Canale 5 Coppa Italia Live 1.146.000 spettatori con 8.2%. Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali è visto da 80.000 spettatori con 2.6%. Per Italia 1 Una Bugia di Troppo 606.000 spettatori con 6.9%