Stasera in tv giovedì 2 febbraio 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 2 febbraio 2023. Su Rai 3 un nuovo appuntamento di Splendida Cornice. Su Italia 1 invece va in onda il film Harry Potter e il Calice di fuoco.

Stasera in Tv giovedì 2 febbraio 2023, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda, la fiction Che Dio Ci aiuti 7 con Elena Sofia Ricci. Nell’episodio L’amore ti cambia Azzurra si convince sempre di più che Suor Teresa stia nascondendo un segreto. Emiliano intanto invita Sara ad una cena di gala che si rivelerà disastrosa. Ludovica intanto decide di andare a Roma con Cate per riuscire a trovare un documento scomparso che potrebbe aiutarla a scagionare la madre.

Nell’episodio Le orme dei padri Emiliano e Sara sono sempre più vicini e lei inizia a rendersi conto di essersi innamorata di lui. Intanto lo psichiatra è alle prese con un test del quoziente intellettivo ma i risultati non sono quelli sperato. Intanto Azzurra cerca di coinvolgerlo nell’indagine che riguarda il suo ex allievo.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film azione del 2021, The Misfits con Pierce Brosnan. Il ladro Richard Pace riesce a fuggire di prigione e una volta in libertà viene assoldato dai Misfits, un’organizzazione criminale che ha intenzione di impossessarsi di un ingente quantitativo di lingotti d’oro che sono custoditi in un deposito ben sorvegliato.

Rai 3, alle 21.25, trasmette Splendida Cornice, il varietà culturale condotto da Geppi Cucciari. Tra gli ospiti Sigfrido Ranucci, Pupi Avati, Claudio Santamaria e la scrittrice Madeline Miller.

Stasera in Tv giovedì 2 febbraio 2023, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa dell’operato dei primi 100 giorni del Governo Meloni, del caso Cospito, di economia e inflazione. Ospiti Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Alessandro Cattaneo, Simona Bonafè, Michele Gubitosa, Paolo Ferrero, Isabella Tovaglieri e Diana De Marchi.

Canale 5, alle 21.00, trasmette l’incontro calcistico Juventus-Lazio. I bianconeri allenati da Massimiliano Allegri accolgono i biancocelesti capitanati da Maurizio Sarri. La squadra vincitrice sarà la quarta semifinalista della Coppa Italia.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film fantastico del 2015, Harry Potter e il Calice di fuoco con Daniel Radcliffe. Harry Potter è ormai al quarto anno di studi alla scuola di magia di Hogwarts. Il professor Malocchio Moody, insegnante di difesa di arti oscure decide di aiutarlo nella preparazione del Torneo dei Tre Maghi. Harry si prepara così ad affrontare gli alunni delle altra scuole in una competizione all’ultimo incantesimo.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette Piazzapulita. Come accade ogni settimana Corrado Formigli si occupa con ospiti in studio e in collegamento dei temi più importanti di politica nazionale ed internazionale, economia e attualità.

Nove, alle 21.25, trasmette il film commedia del 1998, Sei giorni sette notti con Harrison Ford. Prossima alle nozze la giornalista newyorkese Robin si ritrova su un’isola deserta con il burbero pilota Quinn in seguito ad un incidente aereo. I due inizialmente non si sopportano ma alla fine finiranno per innamorarsi. Robin metterà in discussione anche il matrimonio.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film drammatico del 2001, Il Castello con Robert Reford. Il generale Irwin ha causato la morte di alcuni suoi soldati e per tale ragione deve scontare 10 anni in carcere. Si scontrerà con il direttore del penitenziario, che non apprezza la sua popolarità fra i detenuti.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film fantascienza del 2019 Ad Astra con Brad Pitt. L’astronauta Roy McBride vuole a tutti costi riuscire a ritrovare il padre Clifford, che è scomparso durante una missione spaziale. Si ritroverà così ad attraversare il sistema solare facendo i conti anche con delle pericolose tempeste elettromagnetiche.

Cine 34, alle 21.00, propone il film commedia del 2004, In questo mondo di ladri con Valeria Marini. Dopo essere stati vittime di una truffa immobiliare, cinque persone oneste decidono di unire le proprie forze cercando di prendere dei soldi dalla Banca Lombarda. Non tutto però va secondo i loro piani.

Stasera in Tv giovedì 2 febbraio 2023, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2022, Il Mammone con Angela Finocchiaro. Aldo ha 35 anni e nonostante abbia un lavoro, preferisce rimanere a vivere a casa con i genitori. Questi ultimi che desiderano che lui vada a vivere per conto suo, faranno di tutto per cacciarlo.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2015, Zona D’Ombra con Will Smith. Il neuropatologo Bennet riesce a scoprire la malattia celebrare che colpisce soprattutto ai giocatori di Football. I suoi studi contribuiranno a scatenare una battaglia contro i giocatori della NFL.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film avventura del 2022, King un cucciolo da salvare con Lou Lambrecht.Un cucciolo di leone che sta per essere coinvolto nel traffico clandestino di animali riesce a scappare dall’aeroporto raggiungendo l’abitazione di Inés e Alex. Entrambi faranno di tutto per riuscire a riportarlo nel proprio habitat naturale.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2009, Brooklyn’s finest con Richard Gere. A Brooklyn si intrecciano le vite di tre poliziotti. I tre agenti si incontreranno nel luogo e momento più sbagliato.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film fantascienza del 2021, Voyagers con Colin Farrell. Trenta astronauti vengono scelti per una delicata missione. Devono infatti vagare nello spazio alla ricerca di un pianeta abitabile. Tutto cambia quando iniziano ad avere dei sospetti sul loro addestramento.