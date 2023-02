Ascolti Tv lunedì 27 febbraio 2023, Fiori Sopra l’Inferno 24.8%, GF Vip 21.4%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 25 febbraio 2023. Tale e quale Sanremo, vince nel prime time superando In Ordine Alfabetico, in omaggio a Maurizio Costanzo. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 25 febbraio 2023, il prime time

Su Rai 1 Tale e quale Sanremo ha registrato 4.185.000 spettatori con 28.5% Su Rai 2 F.B.I. International 822.000 spettatori con 4.9% Per Rai 3 Sapienza un solo pianeta 865.000 spettatori con 6.2% Su Canale 5 Maurizio Costanzo, In Ordine Alfabetico 2.086.000 spettatori con 12.3% Su Rete 4 Controcorrente – Un Anno di Guerra 549.000 spettatori con 3%

Per Italia 1 Paddington 2 645.000 persone con 3.8% Su La 7 Malice – Il sospetto 440.000 con 2.6% Su Tv8 4 Ristoranti 390.000 telespettatori con 2.3 % Per NOVE Per un pugno di dollari 385.000 spettatori con 2.4%

La fascia preserale

L’ Eredità al 25.6%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.071.000 con 22%. L’Eredità 4.172.000 con 25.6% Su Rai 2 S.W.A.T. 453.000 con 2.9%N.C.I.S. Los Angeles 594.000 con 3.3% Per Rai 3 Tg Regione 2.390.000 con 14.1%. Che Tempo Che Fa ricorda Maurizio Costanzo 1.465.000-8% Su Canale 5 Avanti il Primo! Story 2.254.000 con 16.9% Avanti un Altro! Story 3.345.000 con 21% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 767.000 spettatori con 4.2%. Per Italia 1 C.S.I. 568.000 telespettatori con 3.2% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco ha registrato 265.000 telespettatori con 1.7%

Ascolti Tv sabato 25 febbraio 2023, l’access prime time

Striscia la notizia al 18%

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha registrato 4.732.000 telespettatori con 25.1% Su Rai 2 Tg2 Post 616.000 spettatori con 3.3% Su Rai 3 Le Parole 1.429.000 -7.6% Su Canale 5 Striscia La Notizia 3.391.000 persone con 18% Su Rete 4 Controcorrente 706.000 con 3.8%; 620.000 con 3.3% Su Italia 1 N.C.I.S. ha registrato 1.118.000 spettatori con 5.9% Su La 7 In Onda è visto da 876.000 persone con 4.6%

Daytime mattutino

Linea Verde Life al 20.2%

Su Rai 1 Buongiorno Benessere 1.021.000- 18.7%. Linea Verde Life 2.538.000- 20.2% Su Rai 2 Mondiali di Sci 297.000 con 4.6%. Check Up 400.000 con 3.8% Per Rai 3 Agorà Weekend 202.000 -3.6%.Mi Manda Raitre 222.000 -4% Su Canale 5 Forum ha registrato 1.326.000 spettatori con 16.2% Su Rete 4 Un Ciclone in Famiglia 3 ha registrato 80.000 spettatori con 1.5% Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 689.000 spettatori con 4.7%. Su La 7 Omnibus 208.000 con 4.3%.Coffee Break Sabato 173.000 con 3.3%.

Ascolti Tv sabato 25 febbraio 2023, day time pomeridiano

Tv Talk 8.6%

Su Rai 1 Linea Bianca 1.827.000 con 13.7%. Italia Sì 1.639.000- 14.8% ; 2.110.000 – 17.2% Su Rai 2 Bellissima Italia 322.000- 2.4%. Top – Tutto Quanto fa Tendenza 276.000 -2.3%

Per Rai 3 TV Talk 972.000 -8.6%. Frontiere 535.000 con 5% Su Canale 5 Verissimo 2.325.000 con 21.6%; 2.116.000 con 17.9% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 688.000 – 5.2%. Tg4 – Diario del Giorno 493.000 -4.5% Per Italia 1 Freedom – Oltre il Confine 484.000 spettatori con 3.7% Su La 7 Anna and the King 353.000 spettatori con 3%

Ascolti Tv sabato 25 febbraio 2023, seconda serata

Ciao Maschio al 16%

Su Rai 1 Ciao Maschio 800.000 spettatori con 16% Su Rai 2 Tg2 Dossier 355.000 con 2.6 %. Tg2 Storie 231.000 con 2.6% Per Rai 3 TG3 Mondo è visto da 402.000 persone con 6.3% Su Canale 5 I Tre Tenori ha registrato 1.200.000 spettatori con 12.2% Su Rete 4 Il Padrino 2 è visto da 305.000 persone con 3.4% Per Italia 1 L’incredibile storia di Winter il delfino 2 226.000 spettatori con 3.1%