Stasera in tv martedì 28 febbraio 2023 – Tutti i programmi in onda

Lunedì 27 febbraio si celebrano i funerali di Maurizio Costanzo e, con l’occasione, diverse reti modificano la loro programmazione tv. Le esequie sono previste presso la Chiesa degli Artisti a Roma a partire dalle ore 15:00.

Funerali Maurizio Costanzo programmazione tv, le variazioni di Mediaset

I funerali di Maurizio Costanzo sono seguiti , in primis, da Mediaset, che ha allestito una programmazione tv ad hoc. La rete coinvolta è Canale 5, che si occupa della morte del giornalista sin dalla mattina, durante Mattino 5. La trasmissione, condotta da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, dedica un’ampia pagina per il ricordo del conduttore del Maurizio Costanzo Show.

I cambiamenti principali della programmazione tv riguardano, però, il pomeriggio, in concomitanza con i funerali di Maurizio Costanzo. La diretta televisiva sulle rete ammiraglia del Biscione parte alle 14:00, quando prende la linea uno speciale di Verissimo realizzato in collaborazione con il TG5.

Katia Ricciarelli tra gli ospiti di Canale 5

Per i funerali di Maurizio Costanzo, Verissimo è condotto come sempre da Silvia Toffanin. Con lei, per le vie della Capitale, ci sono diversi inviati. Tra loro Susanna Galeazzi e Dario Maltese, che raccolgono le testimonianze delle tante persone che, con ogni probabilità, raggiungeranno Roma per partecipare all’ultimo saluto del giornalista. In studio, in compagnia di Toffanin, ci sono Cesare Buonamici e Katia Ricciarelli.

La diretta dei funerali di Maurizio Costanzo provoca cambiamenti a catena nei palinsesti di Canale 5. Salta, così come già accaduto lo scorso venerdì, l’appuntamento quotidiano di Uomini e Donne. Non dovrebbe essere trasmessa nemmeno la striscia quotidiana dell’altro format guidato da Maria De Filippi, ovvero Amici. Regolarmente in onda Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso, che come già avvenuto venerdì dedica l’intera puntata a Costanzo.

Infine, su Mediaset, si parla di Maurizio su Rete 4 durante Quarta Repubblica di Nicola Porro. Così come avviene in ogni episodio, nel talk presenzia Vittorio Sgarbi, che proprio al Maurizio Costanzo Show ha realizzato il suo debutto televisivo.

Funerali Maurizio Costanzo programmazione tv, i palinsesti della Rai

Infine, i funerali di Maurizio Costanzo sono visibili sulla Rai. Su Rai 1 si parla giornalista già dalla mattina, con degli speciali di Unomattina e Storie Italiane. Le esequie, invece, sono seguite live da Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Il programma parte subito dopo la fine del TG1 e si concentra esclusivamente sul conduttore. Per questo, nella scaletta sono previsti collegamenti e gli interventi di amici e colleghi. Di Costanzo, infine, si continua a parlare ne La Vita in Diretta di Alberto Matano.