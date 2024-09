Ascolti tv, è la cronaca la grande protagonista della prima parte di stagione 2024-2025: i dati

Non importa che sia nel daytime o in prima serata. La grande protagonista della prima parte della stagione tv 2024-2025, almeno dal punto di vista degli ascolti, è la cronaca.

Ascolti tv cronaca, gli ottimi risultati del daytime, da Mattino Cinque a La Vita in Diretta

Sono passate poche settimane dall’inizio della nuova programmazione tv autunnale e molti format, alcuni dei quali già noti, stanno soffrendo dal punto di vista degli ascolti. Tale fenomeno, seppur con qualche eccezione, non coinvolge i programmi che si occupano di cronaca.

Analizzando l’offerta delle reti ammiraglia, sin dalla mattina la sfida si svolge fra trasmissioni che affrontano le vicende di cronaca nera. Su Rai 1 dalle 10:00 c’è Eleonora Daniele con la prima parte di Storie Italiane, che deve confrontarsi (spesso perdendo) con la seconda parte di Mattino Cinque News, guidata da Federica Panicucci ed incentrata totalmente sui crimini più discussi del momento.

Decisamente alti, comunque, i numeri di entrambi i format. La rete del Biscione è stabilmente sopra il 20% (con picco del 23%), mentre quella della TV di Stato si ferma spesso e volentieri al 19%, una percentuale comunque elevata.

Lo stesso scenario si ripropone il pomeriggio con La Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque, entrambi leader di tale fascia oraria ed incentrati quasi esclusivamente sulla cronaca nera. Negli ascolti domina Alberto Matano, che nella giornata di ieri, 26 settembre, ha raggiunto il 20,8% di share con poco più di 1,8 milioni di telespettatori. Di conseguenza, è sconfitto quotidianamente Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. Quest’ultima, che nel confronto diretto è dietro di vari punti di share, il 24 settembre scorso ha catturato in diretta la confessione di Lorenzo Carbone, che ha ammesso di aver ucciso la mamma, strangolandola.

Il caso emblematico di Ore 14

Ma c’è un altro format che dimostra il grande potenziale, dal punto di vista degli ascolti tv, della cronaca. Stiamo parlando di Ore 14, programma del primo pomeriggio di Rai 2 guidato da Milo Infante. Quest’ultimo, insieme ad ospiti ed inviati, affronta, per circa 90 minuti, le principali vicende della giornata.

Molto importante il successo della trasmissione: in queste prime settimane ha sconfitto ripetutamente Lo Sportello di Forum su Rete 4 ed è quasi tutti i giorni sopra i 900 mila telespettatori. Ottima anche la share, di media sopra l’8% con picchi superiori al 9%.

Ascolti tv cronaca, i dati (ottimi) di Quarto Grado e Chi l’ha visto?

Come detto, il successo della cronaca in tv non si limita ai soli show del daytime, ma anche a quelli del prime time. Emblematici, a tal proposito, sono i dati delle ultime puntate di Chi l’ha visto? e Quarto Grado. Il programma di Federica Sciarelli, il 25 settembre, ha intrattenuto 1,6 milioni di telespettatori con il 10,8% di share, facendo diventare Rai 3 la terza rete più vista della serata. La trasmissione di Nuzzi e Viero, invece, ha toccato l’11,1% di share informando 1,5 milioni di italiani. Anche in questo caso, il format è il terzo più visto della serata, nonché il più seguito fra tutti quelli proposti da Rete 4.