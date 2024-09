Pomeriggio Cinque, omicida confessa in diretta tv: “Ho strangolato mia mamma, non ce la facevo più”

Una confessione di omicidio, in lacrime, davanti ad una telecamere televisiva. È quello che è avvenuto nella puntata de 23 settembre di Pomeriggio Cinque, quando Lorenzo Carbone, uomo di 50 anni, ha ammesso di aver ucciso la mamma di Loretta Levrini.

Pomeriggio Cinque Loretta Levrini, le lacrime del figlio-omicida

In apertura di puntata di Pomeriggio Cinque, la conduttrice Myrta Merlino si è subito collegata con Fabio Giuffrida, inviato a Spezzano del Fiorano, località in provincia di Modena nella quale si è consumato il delitto. Giuffrida ha spiegato: “Intorno alle tre e mezza ero nella zona, dopo aver seguito le ricerche delle forze dell’ordine di Lorenzo Carbone. Ero nell’auto del mio operatore quando mi sono accorto della presenza di un signore, che sudava ed era in evidente stato confusionale. Non appena mi sono avvicinato, ha subito ammesso la sua identità“.

La confessione in diretta

Dopo tale premessa, la puntata di Pomeriggio Cinque è proseguita con il video integrale dell’intervista-confessione effettuata a Lorenzo Carbone. Quest’ultimo, visibilmente turbato, rispondendo alle domande del cronista ammette: “Sì, sono il figlio, ma non sono ancora andato dai carabinieri. Cosa è successo? Non lo so..”.

A questo punto, l’inviato ha chiesto all’uomo se è stato lui ad aver ucciso Loretta Levrini e il killer ha confermato: “Sì, ma non l’ho ancora confessato. Non so cosa mi è passato, non ce la facevo più. Non abbiamo litigato, sono andato via per allontanarmi. Mia mamma era fra la demenza e l’Alzheimer e a volte diceva cose. Io non ce la facevo più. Se l’ho strangolata? È stato un istinto. L’ho uccisa perché non riuscivo a gestirla“. Giuffrida, allora, propone all’omicida di chiamare le forze dell’ordine e quest’ultimo accetta, per poi crollare in un lungo pianto, anch’esso ripreso dalle telecamere, con tanto di zoom sugli occhi in lacrime dell’uomo e la scritta “esclusivo” posta in evidenza, in alto a sinistra.

Pomeriggio Cinque Loretta Levrini, le immagini dell’arresto in diretta

Il contributo video sul killer di Loretta Levrini è proseguito con le immagini, anch’esse integrali, dell’arresto di Lorenzo Carbone. L’uomo, “visibilmente sotto choc”, come lo ha definito la stessa Myrta Merlino, è stato caricato nella macchina dei Carabinieri da alcuni agenti, sempre sotto l’occhio vigile della televisione.

Per quanto si tratti di un evento decisamente eccezionale, non è la prima volta che la tv raccoglie, in diretta, le confessioni dei killer. Era il 4 agosto del 1989 quando Ferdinando Carretta, parlando con l’inviato di Chi l’ha visto?, aveva raccontato di aver tolto la vita ai propri familiari, parlando di “atto di follia completa“.