Ascolti tv dal 30 settembre al 6 ottobre: parte bene Fazio, in rialzo Temptation Island

La settimana da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre, dal punto di vista degli ascolti tv, è all’insegna delle conferme. Le uniche, sostanziali novità riguardano alcune prime serate di Mediaset, che hanno avuto una leggera salita negli ascolti.

Ascolti tv 30 settembre 6 ottobre, sale Temptation Island

Nella settimana dal 30 settembre al 6 ottobre è possibile riscontrare un aumento nel numero di telespettatori, in primis, di Temptation Island. Dopo la flessione di sette giorni fa, lo show è salito a 3,2 milioni di spettatori, per una share del 22,6%. Il sabato, invece, Canale 5 può sorridere grazie alla vittoria di Tu si que vales su Ballando con le stelle. Dopo la sconfitta dell’esordio, il carrozzone di Maria De Filippi sale al 25,4% con tre milioni e mezzo di spettatori. Carlucci si deve accontentare del 24,4%, con 3,2 milioni di italiani intrattenuti.

Sempre basso il Grande Fratello: sia il lunedì che il giovedì, gli appuntamenti convincono 2,1 milioni di telespettatori. In entrambe le giornate, il reality perde contro la diretta concorrente di Rai 1. Chiude sotto i 2 milioni di spettatori I Fratelli Corsaro, fiction che, dal punto di vista degli ascolti, è stata un sonoro flop.

Anche i dati Auditel della rete ammiraglia della TV di Stato sono al ribasso: Brennero al 16,1%, I Leoni di Sicilia al 12,9% e Kostas al 16,4%. Decisamente bene Tale e quale show: la terza puntata, visibile il 4 ottobre, con 3,1 milioni di spettatori e il 20,6% è la più vista dell’edizione.

Record per Piazzapulita con il caso Boccia-Sangiuliano

Tralasciando le due reti ammiraglia, il prime time dal 30 settembre al 6 ottobre restituisce il record stagionale per Piazzapulita. Formigli, con l’intervista a Maria Rosaria Boccia, supera l’1,2 milioni di telespettatori con l’8,8% di share. Sempre ottima la share di Chi l’ha visto? (all’11,1%) e di Quarto Grado (all’8,4%).

Su Rai 2, Antonino Monteleone con L’Altra Italia firma uno degli ascolti peggiori di questa prima parte di stagione televisiva con 276 mila persone e l’1,8% di share. Meglio ha fatto Lo stato delle cose di Massimo Giletti, che comunque non ha convinto con i suoi 840 mila spettatori e il 5,4% di share. Su NOVE, infine, discreto Fratelli di Crozza (un milione di spettatori e il 5,4% di share) e bene Che tempo che fa (9,7% di share con 1,7 milioni di spettatori).

Ascolti tv 30 settembre 6 ottobre, le altre fasce orarie

Poche le variazioni riscontrate nella settimana dal 30 settembre al 6 ottobre dal punto di vista degli ascolti. In access continua a dominare Affari Tuoi, mentre Chissà chi è di Amadeus fatica sempre di più, venendo battuto tutti i giorni da Casa a prima vista (che non di rado supera il 4% di share). Male anche Striscia la notizia!, che galleggia quotidianamente fra il 12 e il 13% di share. La mattina, fa sempre bene l’accoppiata Mattino Cinque News-Forum, così come le soap e Uomini e Donne che hanno la meglio, in maniera agevole, sull’offerta di Rai 1. La situazione cambia dalle 17:00 circa, quando La Vita in Diretta vince facilmente il confronto con Pomeriggio Cinque.

Infine, domenica 6 ottobre, record per Amici che sfiora i 3 milioni di telespettatori con il 25,4% di share. Molto distante Domenica In, che nella media fra le due parti convince meno di 2 milioni di italiani, con una share di poco superiore al 16%.