Temptation Island, la quarta puntata del 1° ottobre: Alfred bacia Sofia, Valerio e Diandra si lasciano

Martedì 1° ottobre è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island. La versione autunnale dello show, condotta da Filippo Bisciglia, prosegue con un nuovo appuntamento, trasmesso in prima serata su Canale 5.

Temptation Island quarta puntata, il falò di Valerio e Diandra

Quella odierna è stata una puntata decisiva per alcune delle coppie protagoniste. La prima è quella composta da Valerio e Diandra, che dopo i fatti della scorsa settimana hanno affrontato il falò di confronto. Lei, in realtà, inizialmente ha rifiutato la richiesta del partner, che allora ha minacciato di andare via da solo dal programma. A questo punto, la donna si è convinta e i due hanno avuto il tanto atteso faccia a faccia.

In esso, sono emerse tutte le differenze fra i fidanzati. Lui vorrebbe maggiori attenzioni da parte della ragazza, che invece è molto impegnata con il lavoro e desidera programmare ogni aspetto della sua vita, compresa una eventuale maternità. Diandra reputa Valerio molto attento “solo all’apparenza“.

L’uomo sostiene di non poter dare il massimo alla donna rimanendo a Roma e che, per questo, è pronto a fare un passo indietro. Lui, infatti, è determinato a tornare a Brindisi per stare vicino ai genitori: “Non sono eterni, vorrei prendermi cura di loro“. Alla fine, Diandra e Valerio escono separati e si lasciano dopo sette anni insieme.

Millie-Michele e Titty-Antonio

Nella quarta puntata di Temptation Island ci si concentra su Titty ed Antonio. Lui afferma di non sentire la mancanza della ragazza e flirta con la single Saretta. La fidanzata, infuriata, invita il compagno a “farsi la sua storia” e getta l’anello di fidanzamento nel fuoco del falò. Per quanto riguarda l’unione Millie-Michele, lei è sempre più vicina al tentatore Alex, mentre lui, parlando nel villaggio, ammette di non considerarla come la donna della sua vita. Millie, sentendo tali parole, si infuria e sottolinea: “Per me è finita“.

Temptation Island quarta puntata, Alfred bacia la Sofia

Infine, nella quarta puntata di Temptation Island si è scritta, molto probabilmente, la parola fine alla relazione fra Alfred ed Anna. L’uomo, dopo aver flirtato per giorni con la single Sara, si è lasciato andare alla passione e ha baciato, ripetutamente, la tentatrice. I due, inoltre, hanno dormito anche insieme.

Pochissime ore dopo, Alfred, ammettendo di non essere più innamorato della compagna, ha deciso di chiederle il falò di confronto per lasciarla. Anna, a sua volta, dopo aver visto ciò che è avvenuto è andata su tutte le furie e ha chiesto un immediato confronto con il compagno, promettendo di fare un “delirio”. Il falò, tuttavia, sarà mandato in onda la prossima settimana.