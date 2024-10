Ascolti tv, la settimana dal 7 al 13 ottobre: parte basso Insinna, male le fiction

Tante conferme e qualche sorpresa. Questa, a grandi linee, potrebbe essere la descrizione degli ascolti tv della settimana dal 7 al 13 ottobre.

Ascolti tv 7 13 ottobre, male le fiction

Nella settimana dal 7 al 13 ottobre spiccano i brutti dati delle fiction. Il lunedì, ad esempio, Rai 1 ha trasmesso l’ultima puntata di Brennero, serie tv appartenente al genere crime. Il capitolo finale ha ottenuto un risultato decisamente tiepido, avendo intrattenuto solamente 2,7 milioni di persone, per una share del 16,2%. Ancora peggio ha fatto il debutto di Storia di una famiglia perbene 2, che venerdì ha intrattenuto 2,1 milioni di italiani con il 13,3% di share.

Decisamente molto bene, invece, ha fatto l’intrattenimento. Tale e quale show, ad esempio, continua a crescere, toccando i tre milioni e mezzo di spettatori con il 22,6%. Ottimi anche Ballando con le stelle e Tu si que vales, protagonisti il sabato di un accesso faccia a faccia. Il talent di danza ha convinto 3,4 milioni di persone per il 25,9%, mentre lo show di De Filippi ha tenuto compagnia a 3,5 milioni di italiani con il 25,7%. Benissimo anche Temptation Island, che il martedì ha tenuto compagnia a 3,3 milioni di italiani, con il 23,9% di share. Torna sopra i 2 milioni di spettatori anche il Grande Fratello: la puntata del lunedì ha convinto 2,2 milioni di persone con il 18,5%. Ottima la partita Italia-Belgio, che ha raccolto davanti allo schermo 7,7 milioni di persone ed il 33,4%.

Ottimo Aldo Cazzullo

Analizzando gli ascolti della settimana dal 7 al 13 ottobre ci sono delle novità. Il martedì ed il mercoledì sono ottimi i risultati del prime time di La7. In primis con DìMartedì, che lo scorso 8 ottobre ha ottenuto 1,5 milioni di spettatori e l’8,9% di share. Il giorno seguente, invece, la nuova edizione di Una giornata particolare con Aldo Cazzullo ha esordito con il 7,3%, con pochi meno di 1,2 milioni di spettatori.

Brutto risultato, invece, per Massimo Giletti. La seconda puntata de Lo Stato delle Cose ha informato solamente 631 mila italiani, con il 4%. Disastro L’Altra Italia, con l’1,6% di share e 276 mila spettatori.

Ascolti tv 7 13 ottobre, i debutti

Per ciò che concerne i debutti della settimana, la partenza nel preserale di Famiglie d’Italia con Flavio Insinna non è stata delle migliori: la media delle puntate settimanali è di poco superiore al 2% di share. Tiepido anche il debutto di Io Canto Generation: Gerry Scotti, il mercoledì, ha guadagnato il 18,1% di share con 2,4 milioni di spettatori. Partono bene, invece, Le Iene Inside, con il 7,1% di share ed 847 mila spettatori. Il ritorno di FarWest, il venerdì, interessa solamente 464 mila persone per il 3% di share.