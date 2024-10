Italia-Israele, la programmazione tv della partita di Nations League: dove vederla e telecronisti

Lunedì 14 ottobre è in programma la partita di Nations League Italia-Israele. L’impegno della Nazionale di calcio è previsto alle 20:45.

Italia-Israele Nations League, dove si gioca il match

Quello fra Italia ed Israele è un incontro valevole per la quarta giornata di Nations League. Gli Azzurri, al momento, sono ancora imbattuti nel torneo, avendo ottenuto due vittorie ed un pareggio. Risultati, questi, che permettono ai nostri portacolori di occupare il vertice del girone A2, con un punto in più della Francia e tre in più rispetto al Belgio. Fanalino di coda, invece, è proprio Israele.

Il team guidato da Luciano Spalletti spera di replicare la vittoria ottenuta contro la rappresentativa israeliana nello scorso settembre. In quella occasione, nel campo neutro di Budapest, l’Italia è riuscita a portare a casa i tre punti dopo aver trionfato per due a uno. Spalletti, in conferenza stampa, ha provato a tenere alta l’attenzione dei propri giocatori: “Riuscire a prevedere cosa farà Israele è difficile. Alternano due sistemi di gioco, qualche volta dall’inizio, altre a partite in corso. Bisogna essere pronti, hanno molte qualità“.

Dove si gioca la partita

Italia-Israele di Nations League si disputa presso la Blu Energy Arena di Udine. Un impianto, questo, che è blindato dalle forze di sicurezza, viste le varie tensioni nelle quali Israele è coinvolto in Medio Oriente. Il direttore di gara prescelto per il faccia a faccia è lo spagnolo Ricardo de Burgos Bengoetxea, che ha arbitrato il primo incontro internazionale del 2018.

Varie le novità di formazione previste. La prima, obbligata, è l’assenza di Lorenzo Pellegrini, squalificato dopo il rosso ottenuto nell’ultimo incontro. Al suo posto, il Commissario Tecnico ha convocato Nicolò Zaniolo. Dovrebbero partite titolari Vicario, che sostituisce Donnarumma fra i pali, e Raspadori.

Italia-Israele, come tutti gli appuntamenti della Nazionale, è in onda in diretta e in chiaro su Rai 1. Il collegamento inizia alle 20:30 circa, subito dopo la fine del TG1. Saltano, dunque, le puntate di Affari Tuoi e di Cinque Minuti.

Italia-Israele Nations League, i telecronisti

Italia-Israele di Nations League è commentata, come di consueto, dalla coppia composta da Alberto Rimedio e Lele Adani. I due sono supportati, a bordocampo, dall’inviata Tiziana Alla, che realizza le interviste ai protagonisti sia prima che dopo il triplice fischio finale. Lo studio post partita, durante il quale è analizzato tutto ciò che è avvenuto in campo, è curato da Alessandro Antinelli ed Andrea Stramaccioni. È possibile seguire l’incontro in streaming ed on demand sul sito di Rai Play.